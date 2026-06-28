Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El 1x1 de Argentina contra Jordania en el Mundial 2026: debut soñado de Lo Celso, chau a la “mufa” de Lautaro y golazo de Messi

Los de Lionel Scaloni cerraron la fase de grupos de la Copa del Mundo con 3 victorias y esperan a Cabo Verde en los 16avos de final. Los puntajes de la Selección “suplente” en la fecha 3.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Argentina vs Jordania por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Selección Argentina le ganó 3 a 1 a Jordania por la última fecha del Grupo J y ya tiene la mente puesta en los 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde. En su debut mundialista, Giovani Lo Celso brilló con un golazo y un gran partido, mientras que Lautaro Martínez se “sacó la mufa” y por fin pudo marcar un gol en una Copa del Mundo.

El único gran sobresalto que tuvo la “Albiceleste” terminó en gol jordano. A los 55′, Mousa Tamari puso el 1-2 para el combinado africano, cortando el ritmo de vallas invictas de Emiliano Martínez.

Por su parte, Lionel Messi empezó desde el banco de suplentes e ingresó a los 59′. Con un par de toques de pelota, desplegó su magia y marcó un golazo de tiro libre, dando a entender que está listo para lo que viene.

Argentina vs Jordania por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

De esta manera, los de Lionel Scaloni ya piensan en la próxima fase del Mundial ante Cabo Verde, la sensación de la competencia que hizo historia al clasificar a los 16avos de final.

Contenido Recomendado

La Selección Argentina le ganó 3 a 1 a Jordania y se prepara para los 16avos ante Cabo Verde

La Selección Argentina le ganó 3 a 1 a Jordania y se prepara para los 16avos ante Cabo Verde

Las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Jordania:del esperado gol de Lautaro Martínez al tiro libre de Lionel Messi

Las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Jordania: del esperado gol de Lautaro Martínez al tiro libre de Lionel Messi

Los puntajes de Argentina vs Jordania

Emiliano Martínez (6): no tuvo grandes intervenciones y en el gol de Jordania no pudo contener un disparo a quemarropa. Descolgó los pocos centros que le llegaron.

Nicolás Tagliafico (6): correcto partido tanto en defensa como en ataque. No sufrió, pero tampoco fue decisivo.

Marcos Senesi (7): sólido partido pese a haber llegado al Mundial “por la ventana”. Le cometieron el penal gracias a estar atento al rebote.

Nicolás Otamendi (5): le tocó ser líbero en la línea de 3. Si bien se encargó de ordenar una defensa inédita, fue el peor de los tres y salió mal en el gol de Jordania.

Exequiel Palacios (7): sorprendió su posición como defensor central en la línea de 3 y no decepcionó. Correcto partido en el que hasta se animó a pasar (bien) al ataque.

Giuliano Simeone (8): buen partido como carrilero por la derecha, buenos centros y pocas responsabilidades defensivas ante una Jordania que atacó poco.

Leandro Paredes (5): se hizo cargo de la parte “sucia” de la mitad de la cancha y no sufrió sobresaltos hasta el gol de Jordania, que lo encontró cubriendo a Otamendi.

Nico Paz (6): fue de menos a más. Intentó conexiones interesantes en el mediocampo/ataque, principalmente por la derecha con Simeone.

Giovani Lo Celso (9): en su debut mundialista, se adueñó del equipo ante la ausencia de Lionel Messi y marcó un golazo de tiro libre a los 19′. Metía su doblete al inicio del segundo tiempo pero un offside se lo negó.

Julián Álvarez (6): empezó inconexo con el partido y tuvo su primer tiro al arco a los 49′. Algo que no se puede negar es su entrega en cada partido.

Lautaro Martínez (8): se sacó la mufa. Tuvo una oportunidad a los 27′ que terminó en el travesaño y derivó en el penal a Senesi, que terminó convirtiendo para hacer su debut goleador en un Mundial. Casi mete su doblete a los 53′.

Suplentes:

Lionel Messi (9): ingresó a los 59′ por Giovani Lo Celso y con pocas pinceladas no sólo se hizo cargo del equipo sino que generó peligro. Metió un golazo de tiro libre, demostrando que está a un alto nivel para lo que se viene.

Thiago Almada (7): entró a los 59′ por Lautaro Martínez. Se asoció bien con Messi

Alexis Mac Allister (6): entró a los 59′ por Nico Paz y tomó las riendas de la mitad de la cancha siendo el nexo entre Paredes y Messi.

Valentín Barco: no suma, ingresó a los 70′ por Giuliano Simeone e hizo así su debut en un Mundial.

José López: no suma, ingresó a los 82′ por Julián Álvarez y también hizo su debut en un Mundial.

Selección ArgentinaMundial 2026Selección Jordania
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Hallaron sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

    Hallaron sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

  2. Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina:investigan a su capitán por una grave denuncia

    Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina: investigan a su capitán por una grave denuncia

  3. Agenda Mundial 2026:todos los partidos del domingo 28 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

    Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 28 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

  4. Los mejores memes de Argentina vs Jordania por el Mundial 2026:de Lionel Messi suplente al penal a Marcos Senesi

    Los mejores memes de Argentina vs Jordania por el Mundial 2026: de Lionel Messi suplente al penal a Marcos Senesi

  5. Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026:el cuadro actualizado con todos los resultados

    Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026: el cuadro actualizado con todos los resultados
Lo último
También podría interesarte
Política

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

El mensaje de Patricia Bullrich tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete:“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales”

“Sos una persona íntegra y valiosa”:el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

Manuel Adorni renunció y dejó de ser el jefe de Gabinete del Gobierno

Economía

Guía de salarios:cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Guía de salarios: cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Aguinaldo junio 2026 para estatales:provincia por provincia, cuándo se cobra y qué fechas ya están confirmadas

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Aguinaldo de junio 2026:hasta qué fecha tienen tiempo de pagarlo

Internacionales

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano: “Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Terremoto en Venezuela:el número de víctimas fatales se acerca a los 1.000 y se viven horas cruciales para el rescate de sobrevivientes

Alberto Núñez Feijóo volvió a apuntar contra Pedro Sánchez y espera que Cataluña sea “la llave” para sacarlo del Gobierno español

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”:el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años