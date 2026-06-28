El 1x1 de Argentina contra Jordania en el Mundial 2026: debut soñado de Lo Celso, chau a la “mufa” de Lautaro y golazo de Messi

Argentina vs Jordania por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina le ganó 3 a 1 a Jordania por la última fecha del Grupo J y ya tiene la mente puesta en los 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde. En su debut mundialista, Giovani Lo Celso brilló con un golazo y un gran partido, mientras que Lautaro Martínez se “sacó la mufa” y por fin pudo marcar un gol en una Copa del Mundo.

El único gran sobresalto que tuvo la “Albiceleste” terminó en gol jordano. A los 55′, Mousa Tamari puso el 1-2 para el combinado africano, cortando el ritmo de vallas invictas de Emiliano Martínez.

Por su parte, Lionel Messi empezó desde el banco de suplentes e ingresó a los 59′. Con un par de toques de pelota, desplegó su magia y marcó un golazo de tiro libre, dando a entender que está listo para lo que viene.

Argentina vs Jordania por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

De esta manera, los de Lionel Scaloni ya piensan en la próxima fase del Mundial ante Cabo Verde, la sensación de la competencia que hizo historia al clasificar a los 16avos de final.

Los puntajes de Argentina vs Jordania

Emiliano Martínez (6): no tuvo grandes intervenciones y en el gol de Jordania no pudo contener un disparo a quemarropa. Descolgó los pocos centros que le llegaron.

Nicolás Tagliafico (6): correcto partido tanto en defensa como en ataque. No sufrió, pero tampoco fue decisivo.

Marcos Senesi (7): sólido partido pese a haber llegado al Mundial “por la ventana”. Le cometieron el penal gracias a estar atento al rebote.

Nicolás Otamendi (5): le tocó ser líbero en la línea de 3. Si bien se encargó de ordenar una defensa inédita, fue el peor de los tres y salió mal en el gol de Jordania.

Exequiel Palacios (7): sorprendió su posición como defensor central en la línea de 3 y no decepcionó. Correcto partido en el que hasta se animó a pasar (bien) al ataque.

Giuliano Simeone (8): buen partido como carrilero por la derecha, buenos centros y pocas responsabilidades defensivas ante una Jordania que atacó poco.

Leandro Paredes (5): se hizo cargo de la parte “sucia” de la mitad de la cancha y no sufrió sobresaltos hasta el gol de Jordania, que lo encontró cubriendo a Otamendi.

Nico Paz (6): fue de menos a más. Intentó conexiones interesantes en el mediocampo/ataque, principalmente por la derecha con Simeone.

Giovani Lo Celso (9): en su debut mundialista, se adueñó del equipo ante la ausencia de Lionel Messi y marcó un golazo de tiro libre a los 19′. Metía su doblete al inicio del segundo tiempo pero un offside se lo negó.

Julián Álvarez (6): empezó inconexo con el partido y tuvo su primer tiro al arco a los 49′. Algo que no se puede negar es su entrega en cada partido.

Lautaro Martínez (8): se sacó la mufa. Tuvo una oportunidad a los 27′ que terminó en el travesaño y derivó en el penal a Senesi, que terminó convirtiendo para hacer su debut goleador en un Mundial. Casi mete su doblete a los 53′.

Suplentes:

Lionel Messi (9): ingresó a los 59′ por Giovani Lo Celso y con pocas pinceladas no sólo se hizo cargo del equipo sino que generó peligro. Metió un golazo de tiro libre, demostrando que está a un alto nivel para lo que se viene.

Thiago Almada (7): entró a los 59′ por Lautaro Martínez. Se asoció bien con Messi

Alexis Mac Allister (6): entró a los 59′ por Nico Paz y tomó las riendas de la mitad de la cancha siendo el nexo entre Paredes y Messi.

Valentín Barco: no suma, ingresó a los 70′ por Giuliano Simeone e hizo así su debut en un Mundial.

José López: no suma, ingresó a los 82′ por Julián Álvarez y también hizo su debut en un Mundial.