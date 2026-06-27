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Nueva Zelanda vs. Bélgica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3
Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3 Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Nueva Zelanda recibe a Bélgica por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio BC Place Stadium y el pitazo inicial se escuchará a las 00:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Nueva Zelanda vs Bélgica por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

55´ Cambio en Bélgica

Entra Matías Fernández Pardo y sale Jeremy Doku.

55´ Tarjeta amarilla para Nueva Zelanda

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Elijah Just.

54´ ¡Nueva Zelanda se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Timothy John Payne fue bloqueado por Brandon Mechele.

54´ ¡Nueva Zelanda se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Elijah Just fue bloqueado por Thibaut Courtois.

49´ Gooool de Bélgica

Leandro Trossard marca para Bélgica.

49´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Trossard fue bloqueado por Tyler Bindon.

47´ Saque de arco para Nueva Zelanda

Desde el fondo la pone en juego Max Crocombe.

46´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Kevin De Bruyne y el remate se va afuera.

45´ Tarjeta amarilla para Nueva Zelanda

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marko Stamenic.

45´ Cambio en Nueva Zelanda

Entra Jesse Randall y sale Sarpreet Singh.

45´ Cambio en Nueva Zelanda

Entra Ben Old y sale Ryan Thomas.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el BC Place Stadium!

Resumen estadístico del primer tiempo.

51´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el BC Place Stadium! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

48´ Saque de arco para Nueva Zelanda

Desde el fondo la pone en juego Max Crocombe.

47´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Timothy Castagne y el remate se va afuera.

47´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Arthur Theate y el remate se va afuera.

46´ Córner para Bélgica

Ejecuta el tiro de esquina Kevin De Bruyne.

46´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hans Vanaken fue bloqueado por Sarpreet Singh.

44´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Trossard fue bloqueado por Marko Stamenic.

42´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Charles De Ketelaere fue bloqueado por Max Crocombe.

41´ Saque de arco para Nueva Zelanda

Desde el fondo la pone en juego Max Crocombe.

41´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Kevin De Bruyne y el remate se va afuera.

39´ Saque de arco para Nueva Zelanda

Desde el fondo la pone en juego Max Crocombe.

39´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Jeremy Doku y el remate se va afuera.

30´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hans Vanaken fue bloqueado por Marko Stamenic.

11´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Brandon Mechele y el remate se va afuera.

30´ Córner para Nueva Zelanda

Ejecuta el tiro de esquina Liberato Cacace.

27´ Gooool de Bélgica

Leandro Trossard marca para Bélgica.

27´ Córner para Bélgica

Ejecuta el tiro de esquina Kevin De Bruyne.

19´ Penal para Bélgica

¡Penal! El árbitro marca mano de Finn Surman y es penal para Bélgica

19´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Trossard fue bloqueado por Finn Surman.

17´ Córner para Bélgica

Ejecuta el tiro de esquina Kevin De Bruyne.

15´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jeremy Doku fue bloqueado por Max Crocombe.

15´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Trossard fue bloqueado por Sarpreet Singh.

11´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Brandon Mechele y el remate se va afuera.

10´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Charles De Ketelaere fue bloqueado por Tyler Bindon.

11´ ¡Bélgica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kevin De Bruyne fue bloqueado por Max Crocombe.

10´ Tiro en el palo de Bélgica

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Leandro Trossard pega en el palo.

9´ Córner para Bélgica

Ejecuta el tiro de esquina Kevin De Bruyne.

4´ Fuera de juego en Nueva Zelanda

Posición adelantada de Christopher Grant Wood.

4´ Saque de arco para Nueva Zelanda

Desde el fondo la pone en juego Max Crocombe.

3´ ¡Tiro desviado de Bélgica!

Disparo de Youri Tielemans y el remate se va afuera.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Nueva Zelanda y Bélgica por el Mundial 2026 será arbitrado por Adham Makhadmeh.

Formación confirmada de Nueva Zelanda

Titulares

  • (1) Max Crocombe
  • (4) Tyler Bindon
  • (13) Liberato Cacace
  • (2) Tim Payne
  • (16) Finn Surman
  • (6) Joe Bell
  • (11) Elijah Just
  • (10) Sarpreet Singh
  • (8) Marko Stamenic
  • (23) Ryan Thomas
  • (9) Chris Wood

Suplentes

  • (12) Alex Paulsen
  • (22) Michael Woud
  • (5) Michael Boxall
  • (3) Francis de Vries
  • (24) Callan Elliot
  • (15) Nando Pijnaker
  • (26) Tommy Smith
  • (25) Lachlan Bayliss
  • (20) Callum McCowatt
  • (19) Ben Old
  • (14) Alex Rufer
  • (17) Kosta Barbarouses
  • (21) Jesse Randall
  • (7) Logan Rogerson
  • (18) Ben Waine

Entrenador: Darren Bazeley

Formación confirmada de Bélgica

Titulares

  • (1) Thibaut Courtois
  • (21) Timothy Castagne
  • (5) Maxim De Cuyper
  • (4) Brandon Mechele
  • (3) Arthur Theate
  • (7) Kevin De Bruyne
  • (11) Jeremy Doku
  • (8) Youri Tielemans
  • (10) Leandro Trossard
  • (20) Hans Vanaken
  • (17) Charles De Ketelaere

Suplentes

  • (12) Senne Lammens
  • (13) Mike Penders
  • (16) Koni De Winter
  • (15) Thomas Meunier
  • (18) Joaquin Seys
  • (24) Amadou Onana
  • (19) Diego Moreira
  • (6) Axel Witsel
  • (23) Nicolas Raskin
  • (22) Alexis Saelemaekers
  • (26) Matías Fernández Pardo
  • (9) Romelu Lukaku
  • (14) Dodi Lukebakio

Entrenador: Rudi García

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el BC Place Stadium, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién transmite el partido de Nueva Zelanda y Bélgica?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Nueva Zelanda recibe a Bélgica en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 00:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección Nueva ZelandaSelección BélgicaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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