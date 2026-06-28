Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 28 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Mundial 2026, Canadá vs. Qatar. Foto: REUTERS

Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este domingo 28 de junio

Este domingo 28 de junio juegan Sudáfrica vs Canadá.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Sudáfrica vs Canadá - 16:00hs - Los Ángeles Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Sudáfrica vs Canadá: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Sphephelo Sithole, de Sudáfrica, vio la tarjeta roja tras la infracción en la puerta del área a Brian Gutierrez, de México. Foto: REUTERS

Cómo llegaron Sudáfrica y Canadá a los 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica clasificó a los 16avos de final tras terminar 2° del Grupo A con 4 puntos, tras perder 2 a 0 contra México, empatar 1 a 1 contra República Checa y ganarle 1 a 0 a Corea del Sur.

Por su parte, Canadá llega tras quedar 2° del Grupo B con 4 puntos, tras empatar 1 a 1 con Bosnia y Herzegovina, golear 6 a 0 a Qatar y perder 2 a 1 con Suiza.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Sudáfrica vs Canadá en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Sudáfrica y Canadá jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra el ganador de Países Bajos vs Marruecos el sábado 4 de julio a las 14:00hs en el Houston Stadium.

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