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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 28 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mundial 2026, Canadá vs. Qatar.
Mundial 2026, Canadá vs. Qatar. Foto: REUTERS
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Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este domingo 28 de junio

Este domingo 28 de junio juegan Sudáfrica vs Canadá.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Sudáfrica vs Canadá - 16:00hs - Los Ángeles Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Sudáfrica vs Canadá: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
México - Sudáfrica en el Mundial 2026
Sphephelo Sithole, de Sudáfrica, vio la tarjeta roja tras la infracción en la puerta del área a Brian Gutierrez, de México. Foto: REUTERS

Cómo llegaron Sudáfrica y Canadá a los 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica clasificó a los 16avos de final tras terminar 2° del Grupo A con 4 puntos, tras perder 2 a 0 contra México, empatar 1 a 1 contra República Checa y ganarle 1 a 0 a Corea del Sur.

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Por su parte, Canadá llega tras quedar 2° del Grupo B con 4 puntos, tras empatar 1 a 1 con Bosnia y Herzegovina, golear 6 a 0 a Qatar y perder 2 a 1 con Suiza.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Sudáfrica vs Canadá en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Sudáfrica y Canadá jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra el ganador de Países Bajos vs Marruecos el sábado 4 de julio a las 14:00hs en el Houston Stadium.

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.

Mundial 2026Selección SudáfricaSelección Canadá
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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