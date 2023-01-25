Vacunas bivalentes: comenzaron a aplicarse en CABA, ¿cuándo se hará en la Provincia?

Coronavirus en Argentina, vacunación. Foto: NA

Coronavirus en Argentina, vacunación. Foto: NA.

La la Ciudad de Buenos Aires, así también como Mendoza, comenzaron el miércoles a aplicar las dosis de refuerzo de las vacunas bivalentes contra la variante ómicron del coronavirus. ¿Qué pasará en la Provincia de Buenos Aires?

El Ministerio de Salud de la Nación había recibido hasta la semana pasada 901.440 dosis de vacunas bivariantes de Pfizer/BioNTech, las que ya fueron distribuidas en los diferentes distritos; mientras que en una segunda entrega se esperaban 1.100.160 dosis de los mismos fabricantes.

Esas vacunas, que se suman al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 son la Comirnaty Bivariante Original/Ómicron BA.4-5, del laboratorio Pfizer/BioNtech, autorizada para su uso en población general de 12 años o más; y también la vacuna Spikevax Bivariante Original/Ómicron BA.4-5, del laboratorio Moderna, autorizada para su uso en población general de 6 años o más.

Coronavirus en Argentina, vacunación. Foto: NA.

Vacunación en Argentina. Foto: NA.

En la Ciudad, el Ministerio de Salud porteño confirmó que comenzaron a aplicar las nuevas dosis en todos los vacunatorios distribuidos en los diferentes barrios.

También Chaco y Mendoza estaban iniciando este miércoles la aplicación de las nuevas vacunas.

La situación en las demás provincias

En la provincia de Buenos Aires, las autoridades sanitarias señalaron que aún no tienen la fecha de inicio de la aplicación, ya que primero aguardarán la llegada de las dosis bivalentes a todo el territorio de la provincia.

Más de 14 mil dosis arribaron a Jujuy en el marco de la estrategia sanitaria nacional y comenzarán a aplicarse desde el jueves en centros de salud de toda la provincia, informó hoy el Ministerio de Salud local.

“Estarán a disposición desde este jueves 26 de enero en los vacunatorios de la capital y del interior, por demanda espontánea”, detalló un comunicado que informó la llegada de un total de 14.400 dosis para inmunizaciones de refuerzo.