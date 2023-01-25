comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Vacunas bivalentes: comenzaron a aplicarse en CABA, ¿cuándo se hará en la Provincia?

El Ministerio de Salud de la Nación recibió 901.440 dosis de Pfizer/BioNTech que ya fueron distribuidas en los diferentes distritos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Coronavirus en Argentina, vacunación. Foto: NA
Coronavirus en Argentina, vacunación. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Coronavirus en Argentina, vacunación. Foto: NA.

La la Ciudad de Buenos Aires, así también como Mendoza, comenzaron el miércoles a aplicar las dosis de refuerzo de las vacunas bivalentes contra la variante ómicron del coronavirus. ¿Qué pasará en la Provincia de Buenos Aires?

El Ministerio de Salud de la Nación había recibido hasta la semana pasada 901.440 dosis de vacunas bivariantes de Pfizer/BioNTech, las que ya fueron distribuidas en los diferentes distritos; mientras que en una segunda entrega se esperaban 1.100.160 dosis de los mismos fabricantes.

Esas vacunas, que se suman al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 son la Comirnaty Bivariante Original/Ómicron BA.4-5, del laboratorio Pfizer/BioNtech, autorizada para su uso en población general de 12 años o más; y también la vacuna Spikevax Bivariante Original/Ómicron BA.4-5, del laboratorio Moderna, autorizada para su uso en población general de 6 años o más.

Contenido Recomendado

Coronavirus en Argentina:aumenta la cantidad de pacientes en salas de terapia intensiva

Coronavirus en Argentina: aumenta la cantidad de pacientes en salas de terapia intensiva

Ministerio de Salud recomendó la vacuna de refuerzo contra el coronavirus a mayores de 50 años

Ministerio de Salud recomendó la vacuna de refuerzo contra el coronavirus a mayores de 50 años
Coronavirus en Argentina, vacunación. Foto: NA.
Coronavirus en Argentina, vacunación. Foto: NA.

Vacunación en Argentina. Foto: NA.

En la Ciudad, el Ministerio de Salud porteño confirmó que comenzaron a aplicar las nuevas dosis en todos los vacunatorios distribuidos en los diferentes barrios.

También Chaco y Mendoza estaban iniciando este miércoles la aplicación de las nuevas vacunas.

La situación en las demás provincias

En la provincia de Buenos Aires, las autoridades sanitarias señalaron que aún no tienen la fecha de inicio de la aplicación, ya que primero aguardarán la llegada de las dosis bivalentes a todo el territorio de la provincia.

Más de 14 mil dosis arribaron a Jujuy en el marco de la estrategia sanitaria nacional y comenzarán a aplicarse desde el jueves en centros de salud de toda la provincia, informó hoy el Ministerio de Salud local.

“Estarán a disposición desde este jueves 26 de enero en los vacunatorios de la capital y del interior, por demanda espontánea”, detalló un comunicado que informó la llegada de un total de 14.400 dosis para inmunizaciones de refuerzo.

Coronavirus en ArgentinaVacunas Covid-19
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé ya supera el 55% de avance:será el más largo del país con más de 1.300 metros

    El puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé ya supera el 55% de avance: será el más largo del país con más de 1.300 metros

  2. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 20 de agosto de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 20 de agosto de 2026

  3. Outlets en CABA:dónde comprar ropa y zapatillas de marca con hasta 70% de descuento

    Outlets en CABA: dónde comprar ropa y zapatillas de marca con hasta 70% de descuento

  4. Un insólito error perjudicó a miles de usuarios del Telepase:cobraron hasta $155.802 por un peaje de $1.548 en la autopista Ricchieri

    Un insólito error perjudicó a miles de usuarios del Telepase: cobraron hasta $155.802 por un peaje de $1.548 en la autopista Ricchieri

  5. La Armada Argentina probó su capacidad de combate en uno de los ambientes más exigentes:tiro, montaña y patrullado en Ushuaia

    La Armada Argentina probó su capacidad de combate en uno de los ambientes más exigentes: tiro, montaña y patrullado en Ushuaia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei, ante empresarios en Council of the Americas:“Bajamos 85% la inflación”

Javier Milei, ante empresarios en Council of the Americas: “Bajamos 85% la inflación”

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei:”Vale la pena el sacrificio"

El Gobierno respaldó la privatización del Belgrano Cargas:“Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”

Parte médico de Nadia Beller:se confirmó el embarazo y heridas de arma en distintas partes del cuerpo

Economía

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei:”Vale la pena el sacrificio"

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei: ”Vale la pena el sacrificio"

Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que analiza usar el Gobierno para impulsar créditos hipotecarios

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis:cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

Tras los reclamos, el Gobierno confirmó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad:cuánto cobrarán a partir de septiembre 2026

General

Impactantes declaraciones:el presidente de Colombia vinculó el terremoto con “la sabiduría de Dios”

Impactantes declaraciones: el presidente de Colombia vinculó el terremoto con “la sabiduría de Dios”

Corea del Norte lanzó una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis:cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos en el año 1992