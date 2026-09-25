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Vivir gratis en la Patagonia es posible: buscan voluntarios para trabajar 24 horas a la semana en Puerto Madryn

Esta propuesta permite alojarse gratis durante 15 días a cambio de trabajar 24 horas semanales en un hostel. Los seleccionados deberán generar contenido para redes sociales y tendrán desayuno, bicicletas, descuentos en excursiones y un día libre por semana.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Propuesta de voluntariado en Puerto Madryn.
Propuesta de voluntariado en Puerto Madryn. Foto: La Ruta Natural.
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La Patagonia es uno de los destinos más buscados de la Argentina y cada año recibe a miles de turistas que quieren conocer sus paisajes, su fauna y sus atractivos naturales. Para quienes buscan viajar con un presupuesto más ajustado, una propuesta en Puerto Madryn ofrece la posibilidad de alojarse gratis a cambio de colaborar con un hostel.

La iniciativa fue publicada en la plataforma Worldpackers y está dirigida a personas creativas que puedan generar contenido para el alojamiento. A cambio de 24 horas de trabajo semanales, los voluntarios reciben alojamiento, desayuno y otros beneficios durante una estadía de 15 días.

Cómo es la propuesta de voluntariado para vivir gratis en Puerto Madryn

El hostel busca voluntarios que puedan colaborar principalmente con la creación de contenido y el manejo de redes sociales. La propuesta está pensada para quienes tengan conocimientos o experiencia en fotografía, video y comunicación digital.

Puerto Madryn, Chubut. Foto: REUTERS
Puerto Madryn, Chubut. Foto: REUTERS.

Entre las tareas previstas se encuentran sacar y editar fotografías, grabar y publicar videos, escribir contenidos y mantener actualizadas las redes sociales del establecimiento.

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Los seleccionados también podrán recorrer las instalaciones y distintos espacios cercanos para producir material vinculado con el hostel y los atractivos de Puerto Madryn, especialmente aquellos relacionados con la naturaleza y la fauna de la región.

Carga horaria semanal: cómo se organizan las 24 horas de trabajo en Puerto Madryn

La colaboración contempla 24 horas semanales, que se distribuyen aproximadamente en cuatro horas por día.

El trabajo está enfocado principalmente en la generación de contenido para promocionar el alojamiento y mostrar la experiencia de los viajeros. Esto incluye tanto la producción del material como su edición y posterior publicación en las redes sociales.

De esta manera, quienes participen deberán combinar las tareas de voluntariado con el tiempo disponible para conocer la ciudad y sus alrededores.

Alojamiento y hospedaje gratuito: qué beneficios incluye la estadía

Uno de los principales atractivos de la propuesta es el alojamiento sin costo durante los 15 días que dura la experiencia.

Los voluntarios seleccionados tendrán una cama en una habitación compartida, además de desayuno incluido todos los días. El hostel también ofrece acceso a internet, cocina equipada y lavadero.

La propuesta suma otros beneficios que pueden ayudar a reducir los gastos durante el viaje. Entre ellos se encuentran bicicletas gratuitas, descuentos en restaurantes, tours y excursiones, además del traslado para llegar al alojamiento.

Requisitos clave para postularse como voluntario en la Patagonia

Para participar de la convocatoria es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por el hostel.

Los postulantes deben tener entre 18 y 40 años, hablar español de manera fluida y contar con un nivel intermedio de inglés.

Además, el perfil buscado apunta especialmente a personas creativas que puedan producir fotografías, videos y publicaciones para redes sociales.

La experiencia tiene una duración total de 15 días y permite postularse tanto de manera individual como en pareja o junto a otra persona.

Días libres y tiempo disponible para recorrer Puerto Madryn

Además de las horas destinadas al voluntariado, los participantes cuentan con un día libre por semana.

Ese tiempo puede aprovecharse para conocer Puerto Madryn y sus alrededores, recorrer sus paisajes y realizar algunas de las actividades turísticas disponibles en la zona. Los descuentos incluidos en la propuesta también pueden servir para reducir el costo de algunas excursiones y tours.

La posibilidad de utilizar bicicletas gratuitamente representa otro beneficio para trasladarse y conocer distintos sectores de la ciudad.

El voluntariado permite momentos libres para hacer turismo. Foto: Argentina Wild Expeditions.

Cómo enviar la solicitud para postularse al voluntariado

La convocatoria fue publicada en Worldpackers, una plataforma que conecta viajeros con alojamientos que ofrecen experiencias de voluntariado. Para postularse, los interesados deben buscar la propuesta del hostel de Puerto Madryn dentro de la plataforma y revisar las condiciones de la experiencia. El perfil debe cumplir con los requisitos de edad, idiomas y disponibilidad, además de contar con las capacidades necesarias para generar contenido para redes sociales.

La propuesta permite así combinar alojamiento gratuito, trabajo creativo y turismo en la Patagonia, con una estadía de 15 días en Puerto Madryn y beneficios adicionales como desayuno, bicicletas y descuentos en excursiones.

VoluntariadoPuerto MadrynTurismo
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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