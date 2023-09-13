Covid-19: descubren más factores de riesgo para personas susceptibles a la infección y la muerte por contagio

COVID-19. Foto: Unsplash

El Covid-19 sigue siendo un “desafío global”. Así lo definió el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien advierte sobre los cuidados para que no aparezcan nuevas variantes que pueden ser aún más nocivas que las anteriores, generando numerosos contagios y fallecimientos.

Una investigación de los profesionales que pertenecen a la Iniciativa de Genética del Huésped Covid-19 demostró los factores genéticos que pueden definir la incidencia de la enfermedad en la salud de los pacientes. El grupo trabaja desde el comienzo de la pandemia y hasta el momento descubrieron 28 nuevos factores de riesgo genéticos que llegan hasta 52 “genes candidatos” para infectarse, que fueron publicados en la revista científica Nature.

Coronavirus en China. Foto: REUTERS

Coronavirus en China. Foto: Reuters.

La doctora Kerstin Ludwig que es una de las expertas responsables del proyecto, subrayó la relevancia de estos estudios. “Conocer los factores de riesgo genéticos es esencial para desarrollar medicamentos más eficaces y para una mejor predicción de los riesgos asociados con la enfermedad”, destacó, quien además pertenece al Instituto de Genética Humana del Hospital Universitario de Bonn (BoSCO).

“Conocer los factores de riesgo genéticos es esencial para desarrollar medicamentos más eficaces y para una mejor predicción de los riesgos asociados con la enfermedad”

La Iniciativa surgió por la necesidad de juntar una gran muestra de casos a la vez que hay una dificultad en que estén todas las personas infectadas en el mismo lugar. La misión de este proyecto fue recopilar datos de estudios individuales para analizarlos luego conjuntamente.

El grupo de Ludwig se encargó de encontrar voluntarios y hacer análisis técnicos y estadísticos. Además, coordinaron con otros hospitales que pertenecen a universidades de Alemania para incluir a más personas afectadas por el Covid en la iniciativa que alcanzó a 82 estudios individuales. “Con 82 estudios de 35 países y más de 200.000 participantes en el subgrupo más grande, el conjunto de datos es el más extenso hasta la fecha”, subrayó la jefa del proyecto.

“Con 82 estudios de 35 países y más de 200.000 participantes en el subgrupo más grande, el conjunto de datos es el más extenso hasta la fecha”

El análisis busca comprender el rol de los factores genéticos en la gravedad y exposición al virus. Entendiendo estos aspectos se puede trabajar mejor en la fabricación de medicamentos y en los resultados adversos. La mayor parte de estos estudios se hicieron antes que se generalice la vacuna contra el Covid-19 y todas sus muestras son de personas hospitalizadas por el SARS-CoV-2 en estado crítico.

Casos de Covid en Argentina

Desde la segunda mitad de julio de 2023, los casos de Covid positivo aumentaron fuertemente en Argentina. Durante la primera semana de agosto se conocieron 134 casos y 388 como promedio semanal en la primera de septiembre, como indicó Jorge Aliaga de la Universidad Nacional de Hurlingham en base a los datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación.

“Hoy, el COVID sigue circulando en el país como en el resto del mundo, pero las personas no se sorprenden en general. También hay muy poco testeo, por lo cual muchos de estos cuadros quedan signados como síndromes gripales sin un diagnóstico etiológico. La mayoría de las personas lo cursan en su domicilio y solo consultan ante síntomas de alerta”

Es decir, los casos se incrementaron en un 190% mensualmente e incluso podrían ser más ya que no todas las personas se testean. “Hoy, el COVID sigue circulando en el país como en el resto del mundo, pero las personas no se sorprenden en general. También hay muy poco testeo, por lo cual muchos de estos cuadros quedan signados como síndromes gripales sin un diagnóstico etiológico. La mayoría de las personas lo cursan en su domicilio y solo consultan ante síntomas de alerta”, dijo a Infobae la médica infectóloga Leda Guzzi, de la comisión de comunicación de la Sociedad Argentina de Infectología.