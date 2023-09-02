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Alerta por COVID en Argentina y el mundo: los casos en el país aumentaron un 150%

A partir de la primera semana de agosto, aumentaron a aproximadamente 1.450 casos semanales, lo que representa 207 casos diarios.

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Coronavirus en Argentina. Foto: Reuters
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Preocupación en Argentina por un fuerte aumento de casos de coronavirus. Según el último reporte, hubo una suba del 150% sólo en el último mes. Los números continúan siendo más bajos que los registrados durante 2021 y 2022, pero los especialistas recomiendan continuar con los cuidados.

Desde el inicio del 2023, los casos confirmados descendieron, manteniéndose por debajo de los 1.000 semanales. Sin embargo, a partir de la primera semana de agosto, aumentaron a aproximadamente 1.450 casos semanales, lo que representa 207 casos diarios.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que los casos podrían ser muchos más de los notificados, ya que no todas las personas tienen síntomas y no todos los afectados se testean.

Covid vs. gripe: números que alarman

Es invierno presentó una característica que no había ocurrido desde el comienzo de la pandemia. El número de muertes por gripe superó al de fallecidos por coronavirus. Los datos se desprenden de los oficiales informados en el Boletín Epidemiológico Nacional publicado el sábado.

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Desde el 4 de julio hasta hoy, hubo 76 muertes por gripe y 49 por Covid. Es decir, que en estos últimos dos meses la diferencia fue del 55%.

No obstante, el índice de letalidad de la gripe en este 2023 ha sido hasta el momento de 0,01 por ciento, en función de las 87 muertes ocurridas y los 711.443 casos registrados; mientras que para el coronavirus fue del 0,43 por ciento, teniendo en cuenta que hubo 336 muertes y 77.017 casos informados.

Los casos a nivel mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que entre el 24 de julio y el 20 de agosto de 2023 se registraron en todo el mundo cerca de 1,5 millones de nuevos casos de Covid-19, lo que supone un aumento de 63% con respecto a los 28 días anteriores.

“Durante el periodo más reciente de 28 días (del 24 de julio al 20 de agosto de 2023), en las seis regiones de la OMS se notificaron casi 1,5 millones de nuevos casos de covid-19 y más de 2.000 muertes”, señaló el resumen epidemiológico semanal. Según el informe, esto supone un aumento de un 63% y un descenso de 48%, respectivamente, en comparación con los 28 días anteriores.

“Durante este periodo de 28 días, el 44% (103 de 234) de los países notificaron al menos un caso a la OMS, una proporción que ha ido disminuyendo desde mediados de 2022. Es importante señalar que estas estadísticas no reflejan el número real de países con casos”, añadió la organización.

Sin embargo, la OMS estima que los casos detectados actualmente no reflejan con exactitud las tasas de infección debido a la reducción de las pruebas y la notificación en todo el mundo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en mayo que la cifra real de muertes por Covid-19 es de al menos 20 millones.

Coronavirus en Argentina. Foto: Reuters
Coronavirus en Argentina. Foto: Reuters

Coronavirus en Argentina. Foto: Reuters

Nueva vacuna

La Unión Europea se prepara para hacer frente a la variante Omicron XBB.1.5 del COVID-19 con la autorización de una versión actualizada de la vacuna desarrollada por Pfizer y su socio alemán BioNTech. La Comisión Europea anunció este viernes su decisión de permitir el uso de esta vacuna en las próximas campañas de vacunación que se llevarán a cabo en los países miembros durante el otoño.

Coronavirus, aumento de casos a nivel global. Foto: Reuters
Coronavirus, aumento de casos a nivel global. Foto: Reuters

Coronavirus, aumento de casos a nivel global. Foto: Reuters

La vacuna, conocida como Comirnaty, representa la tercera versión adaptada del producto que se incorporará al arsenal de inmunización de la Unión Europea. La Comisión dio su autorización para su utilización en adultos, así como también en niños y lactantes mayores de seis meses, en un esfuerzo por ampliar la protección contra la variante Omicron XBB.1.5.

Esta decisión se produce después de que la Autoridad Europea de Medicamentos (EMA) diera el visto bueno a la vacuna a principios de la semana pasada. Tanto la EMA como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades recomendaron la administración de una sola dosis de Comirnaty, sin importar el historial de vacunación de la persona, como medida efectiva para combatir la variante Omicron.

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