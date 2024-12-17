Un país de Sudamérica tiene el mejor condimento del mundo: cuál es y cómo sumarlo a tus preparaciones

Cuál es el mejor condimento del mundo. Foto Unsplash

La gastronomía mundial es fascinante, ya que refleja la riqueza de culturas y tradiciones de cada región. Los alimentos, además de nutrir el cuerpo, nos permiten conectarnos con la historia de un país o territorio, llevándonos a sus raíces más profundas.

Según explica un informe de ISU Universidad (México), la gastronomía internacional puede entenderse como el estudio de la relación que tiene el humano con su alimentación y su entorno, que abarca varios componentes culturales, como instrumentos y utensilios, técnicas, sabores y mucho más.

Condimentos. Foto Unsplash.

La gastronomía mundial refleja la riqueza de culturas y tradiciones de cada región. Foto Unsplash.

El país sudamericano con el mejor condimento del mundo

Quienes tienen la posibilidad de realizar turismo por diferentes rincones del mundo, además de conocer paisajes e historia, pueden entrar en contacto con sus tradiciones y con la gastronomía local donde los condimentos y especies exóticas no pueden faltar.

En ese contexto, Taste Atlas, una guía gastronómica de referencia mundial, reveló cuál es el mejor condimento del mundo y lo más sorprendente es que es originario de un país de Sudamérica, algo que llamó la atención de todos, ya que superó al curry por lejos.

El merkén es el condimento destacado como el mejor compañero para los alimentos a nivel mundial. Es una preparación artesanal de origen mapuche originaria en Chile, muy utilizada en su gastronomía local.

Merkén, condimento. Foto Cucinare

El merkén es el mejor condimento del mundo. Foto Cucinare

Se prepara con ají cacho de cabra, sal y semillas de cilantro tostado. Esta especia da un sabor que combina salinidad, notas ahumadas y un poco de picante. Además, agregan que es un condimento muy versátil, ya que se puede usar para casi todos los alimentos: salsas, guisos, carnes, sopas y más.

Para empezar a usarlo, podés sazonar carnes antes de cocinarlas, agregarlo como un toque extra en guisos para realzar su sabor o mezclarlo con cítricos y aceites para utilizarlo como aderezo en diferentes preparaciones.

Condimentos. Foto Unsplash.

Condimentos. Foto Unsplash.

Top 5 de los mejores condimentos del mundo según Taste Atlas

Merkén (Chile): destacado por su sabor ahumado y su versatilidad. Garam Masala (India): una mezcla aromática de especias que intensifica los sabores de la cocina india. Za’atar (Líbano): hierbas y especias que aportan un toque fresco y terroso. Jerk Seasoning (Jamaica): combinación picante y especiada, ideal para carnes a la parrilla. Shichimi Togarashi (Japón): una mezcla equilibrada entre picor y dulzura.

Para sorpresa de muchos, el curry quedó fuera del ranking. Si bien es un ingrediente clave en muchas cocinas, su ausencia resalta la diversidad y las sorpresas que nos depara el mundo gastronómico, donde otros sabores y platos lograron posicionarse por encima en la lista.