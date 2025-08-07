Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en Santa Fe, el clima nos recibe con un amanecer despejado a las 07:59, seguido de condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Se esperan temperaturas mínimas de 7.9°C. La expectativa de precipitaciones es baja, y la máxima velocidad del viento alcanzará los 21 km/h, haciéndolo un día relativamente tranquilo para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Con el paso de las horas, por la tarde y noche, el cielo permanecerá despejado con temperaturas alcanzando un máximo de 18.5°C antes de la puesta del sol a las 18:06. La humedad deberá mantenerse en niveles moderados, alrededor del 85%. A lo largo del día, no se anticipa lluvia, lo que asegura un Día sin precipitaciones.