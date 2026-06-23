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El tiempo en Santa Fe hoy, 23 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Santa Fe este 23 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 13 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Oeste 10 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 9 - 24 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación67%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 23 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:02 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 23 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 9 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Oeste 11 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Suroeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Suroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Oeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Oeste 13 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Oeste 10 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Oeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 9 - 24 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Oeste 7 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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