Pronóstico del tiempo para Santiago del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025
Hoy en Santiago del Estero, el clima estará caracterizado por un día parcialmente nuboso. Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima rondará los 9.5°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 26 km/h, lo que proporcionará una leve brisa matutina. Con un índice de humedad de 63%, se recomienda tener en cuenta la sensación térmica al salir.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago del Estero
En el transcurso de la tarde y la noche, el clima continuará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. La temperatura alcanzará un pico máximo de 22°C. A medida que el día avanza, se espera que los vientos mantengan una velocidad constante, proporcionando un clima ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se aconseja prestar atención a la posible variación del clima durante la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025
También podría interesarte
El amanecer está previsto para las 08:04 y el atardecer llegará a las 18:29.
Este jueves se presenta como un día perfecto para disfrutar testigos de la belleza del paisaje santiagueño al amanecer y al atardecer.