Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Clima Actual

El día en Río Negro comenzará con un clima fresco y parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, por lo que se recomienda abrigarse si va a salir temprano en la mañana. Las probabilidades de precipitaciones son bajas, así que no espere lluvias significativas durante esta jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las condiciones del tiempo mejorarán levemente, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.1°C. Las nubes podrían persistir, aunque se anticipa que el cielo permanecerá mayormente despejado hacia la noche. El viento soplará a velocidades de hasta 22 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad alcanzará un máximo de 82%, lo que podría incrementar la sensación de frescura en el aire.