Vito Dumas, el argentino más valiente: dio la vuelta al mundo en plena guerra y vivió en una “casa barco” que puede admirarse en Núñez

Desafió los océanos más peligrosos en soledad y se convirtió en leyenda Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

En una esquina del barrio porteño de Núñez sobrevive una construcción capaz de detener la mirada de cualquier peatón. Está ubicada en Arcos 4890 y conserva una fachada blanca, redondeada y rodeada por barandas que recuerda inevitablemente la cubierta de un barco.

Sin embargo, la vivienda actual es apenas una parte de lo que fue. Una imagen histórica en blanco y negro revela que, décadas atrás, la propiedad parecía una enorme embarcación encallada en medio de Buenos Aires.

Tenía una proa pronunciada, numerosos ojos de buey, barandas, una cubierta elevada y hasta un mástil. La comparación con el presente permite descubrir qué elementos sobrevivieron y cuáles desaparecieron de esta particular construcción vinculada con el imaginario de Vito Dumas, uno de los navegantes argentinos más audaces de la historia.

Quién fue Vito Dumas, el argentino que desafió los océanos

Vito Dumas nació en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1900. Antes de convertirse en navegante se interesó por la natación, el atletismo, el boxeo y diferentes expresiones artísticas. Su capacidad para soportar el esfuerzo físico comenzó a destacarse durante sus intentos de cruzar a nado el Río de la Plata.

Vito Dumas, el argentino más valiente Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

En 1931 viajó a Francia con la intención de atravesar el Canal de la Mancha, pero sus planes cambiaron. Compró un pequeño velero, lo bautizó Lehg y tomó una decisión extraordinaria: regresar desde Europa hasta la Argentina navegando en solitario.

Partió desde la costa francesa en diciembre de 1931 y llegó a Buenos Aires al año siguiente. La travesía lo convirtió en una figura reconocida, aunque su mayor hazaña todavía estaba por comenzar.

La vuelta al mundo en plena Segunda Guerra Mundial

El 27 de junio de 1942, cuando gran parte del planeta estaba atravesado por la guerra, Dumas abandonó Buenos Aires a bordo del Lehg II. El velero medía aproximadamente 9,55 metros de eslora y estaba preparado para resistir condiciones extremas.

Su objetivo era completar una vuelta al mundo por las latitudes australes, siguiendo una ruta cercana al paralelo 40 sur. Allí dominan los temidos Cuarenta Bramadores, fuertes vientos que avanzan casi sin obstáculos sobre el océano.

Vito Dumas hizo historia al navegar solo alrededor del planeta Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

Dumas cruzó los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Durante el viaje soportó tormentas, frío, heridas, agotamiento y largos períodos de aislamiento. A esos peligros se sumaba el contexto bélico: una embarcación solitaria podía quedar atrapada en zonas militares o ser confundida con una nave enemiga.

Además, el navegante no tenía GPS, comunicación satelital ni pronósticos meteorológicos modernos. Su supervivencia dependía de conocimientos náuticos, instrumentos básicos y una extraordinaria resistencia física y mental.

Después de recorrer más de 20.000 millas náuticas, regresó a Buenos Aires en agosto de 1943 y fue recibido por una multitud. Su aventura quedó inmortalizada en Los cuarenta bramadores, uno de los libros más recordados de su trayectoria.

Cómo era antes la casa barco de Arcos 4890

La imagen antigua permite apreciar una vivienda completamente dominada por la estética naval. El frente avanzaba hacia la esquina como la proa de un barco, mientras que sus paredes estaban cubiertas por aberturas circulares semejantes a ojos de buey.

Así cambió la singular “casa barco” de Núñez vinculada con su vida Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

En la parte superior aparecía un cuerpo cilíndrico rodeado por barandas. Más arriba se distinguía otra estructura curva que evocaba el puente de mando. Un mástil completaba la ilusión.

No se trataba solamente de una casa decorada con motivos marinos. Toda la fachada había sido diseñada para parecer una embarcación, desde la forma del frente hasta la distribución de sus aberturas.

El sorprendente después: qué elementos desaparecieron

La fotografía actual muestra que el núcleo de la construcción continúa en pie. Todavía se reconocen el volumen redondeado, la terraza curva, las barandas metálicas y parte de la imponente estructura blanca.

Sin embargo, la proa fue eliminada o profundamente modificada. También desaparecieron los numerosos ojos de buey que recorrían los muros y las aberturas originales fueron reemplazadas por ventanas rectangulares con rejas.

En Núñez, una sorprendente “casa barco” conserva las huellas de su extraordinaria vida Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

El mástil ya no forma parte del paisaje y el remate superior quedó simplificado. El cerco, la vegetación, el cableado y las nuevas construcciones del barrio también cambiaron la percepción de la propiedad.

La vivienda que antiguamente dominaba la esquina como un gigantesco barco de cemento hoy aparece más integrada al entorno. Aun así, sus curvas y sus terrazas permiten reconocer las huellas de aquella sorprendente creación arquitectónica.

La huella imborrable del navegante más audaz

Vito Dumas murió el 28 de marzo de 1965, pero su nombre continúa asociado con una de las mayores aventuras de la navegación argentina. También dejó el testimonio de sus travesías en obras como Solo, rumbo a la Cruz del Sur, Los cuarenta bramadores y Mis viajes.

En plena Segunda Guerra Mundial, el navegante argentino protagonizó una hazaña histórica Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

El antes y después de la casa de Arcos permite observar cómo Buenos Aires transforma sus construcciones sin borrar completamente su pasado. Primero aparece una particular vivienda blanca en una esquina de Núñez. Después, al mirar la fotografía antigua, surge la silueta de un barco que parecía preparado para zarpar.

La ciudad modificó aquella embarcación de cemento, pero la historia mantuvo intacta la hazaña de Vito Dumas, el argentino que se enfrentó solo a los mares más peligrosos mientras el mundo estaba en guerra.