El aprendizaje de Carna ante el diagnóstico de su hijo: “Mi mujer se dio cuenta de que Mateo estaba uno o dos escalones debajo de sus compañeros”

Carna habló sobre el diagnóstico de su hijo. Foto: Captura

El humorista y conductor Carna abrió su corazón al hablar sobre uno de los desafíos más importantes que atravesó junto a su familia: el diagnóstico de dislexia de su hijo Mateo. Al aire de Almorzando con Juana, recordó cómo comenzaron a notar ciertas dificultades en el aprendizaje y destacó el rol fundamental que tuvo su esposa para detectar que algo no estaba funcionando de la misma manera que en otros chicos.

Según contó, fue su mujer quien advirtió que el niño parecía estar “uno o dos escalones debajo de sus compañeros” en algunos aspectos vinculados al aprendizaje. Esa observación fue el punto de partida para iniciar consultas con especialistas y comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Lejos de tratarse de una falta de capacidad, el diagnóstico permitió ponerle nombre a una situación que requería acompañamiento y herramientas específicas.

El camino hasta el diagnóstico

Carna explicó que, como ocurre en muchas familias, al principio existían dudas e incertidumbres. Sin embargo, la intervención temprana resultó clave para que Mateo pudiera recibir la ayuda adecuada y desarrollar estrategias para enfrentar las dificultades que le generaba la dislexia.

Carna habló sobre el diagnóstico de su hijo. Foto: Instagram @carnaok

El conductor destacó que conocer el diagnóstico les permitió entender mejor las necesidades de su hijo y adaptar la forma en la que lo acompañaban tanto en la escuela como en el hogar. También remarcó la importancia de escuchar a los especialistas y mantener una actitud positiva durante todo el proceso.

Una lección para toda la familia

Durante la charla, Carna aseguró que la experiencia dejó enseñanzas profundas para toda la familia. En ese sentido, explicó que aprendieron a valorar los tiempos de cada persona y a no medir el progreso de un niño únicamente en comparación con sus compañeros.

Además, resaltó la resiliencia de Mateo y el esfuerzo que realiza día a día para superar los obstáculos que implica convivir con la dislexia. Para el humorista, el crecimiento de su hijo demostró que las dificultades pueden transformarse en oportunidades cuando existe contención, comprensión y acompañamiento.

La importancia de la detección temprana

El testimonio de Carna vuelve a poner sobre la mesa la relevancia de identificar a tiempo los trastornos específicos del aprendizaje. Los especialistas suelen señalar que una detección temprana permite implementar estrategias que favorecen el desarrollo educativo y emocional de los chicos.

Por eso, el conductor aprovechó su experiencia personal para enviar un mensaje a otras familias: prestar atención a las señales, consultar con profesionales y comprender que un diagnóstico no define el potencial de un niño. Por el contrario, puede convertirse en la herramienta necesaria para que encuentre el mejor camino para desplegar todas sus capacidades.