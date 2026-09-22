Dolce & Gabbana construirá una torre de US$ 160 millones en Puerto Madero: cómo será el proyecto de ultra lujo y diseño exclusivo

Dolce & Gabbana construirá una torre de US$ 160 millones en Puerto Madero. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La relación entre las marcas de lujo y sus consumidores está cambiando. Ya no alcanza con vender ropa, perfumes o accesorios: el nuevo objetivo es ofrecer una experiencia de vida completa. En este contexto, la firma italiana Dolce & Gabbana acaba de anunciar uno de los desembarcos inmobiliarios más ambiciosos de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, con una inversión de 160 millones de dólares para desarrollar su primera torre residencial de ultra lujo en el país.

El proyecto, denominado Dolce & Gabbana Residences Buenos Aires, se levantará sobre un terreno de 2.800 metros cuadrados en el Dique 4 de Puerto Madero y tendrá una altura aproximada de 150 metros, lo que la convertirá en uno de los nuevos hitos arquitectónicos del barrio más exclusivo y con el metro cuadrado más caro de la Capital Federal.

La noticia llega apenas unos meses después de que la casa de moda fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana inaugurara su primera tienda oficial en la Argentina, ubicada en el shopping Patio Bullrich. Ahora, la marca da un paso mucho más profundo: pasar de vender productos a comercializar un estilo de vida.

Dolce & Gabbana Residences Buenos Aires se levantará sobre un terreno del Dique 4 de Puerto Madero. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Dolce & Gabbana invertirá US$ 160 millones para construir una torre de lujo en Puerto Madero

El desarrollo estará a cargo de Nizuc Developments, mientras que la construcción será ejecutada por IEB Construcciones, ambas empresas vinculadas al Grupo IEB. Según trascendió tras la firma del contrato, las obras comenzarán de manera inmediata y el lanzamiento comercial está previsto para enero de 2027.

La propuesta apunta a un segmento inexistente en la Argentina: el denominado ultra luxury residencial, una categoría ampliamente desarrollada en mercados como Dubái, Londres, Miami o Nueva York, donde las propiedades de alta gama ya no compiten únicamente por ubicación o vistas, sino también por el prestigio de la marca que respalda el proyecto.

La torre contará con más de 6.500 metros cuadrados de amenities y semipisos de 400 metros cuadrados.

La torre contará con más de 6.500 metros cuadrados de amenities y ofrecerá unidades de entre 160 y 280 metros cuadrados, además de semipisos de 400 metros cuadrados y exclusivos penthouses que llegarán hasta los 890 metros cuadrados.

Cómo será la exclusiva torre de Dolce & Gabbana: departamentos de hasta 890 m² y diseño de autor

Uno de los aspectos más llamativos del emprendimiento es que la participación de la firma italiana no será meramente comercial. Según los desarrolladores, Domenico Dolce intervendrá de manera directa en la concepción estética del edificio para garantizar que la identidad visual y cultural de la marca atraviese cada detalle del proyecto.

Domenico Dolce (izquierda) intervendrá de manera directa en la concepción estética del edificio. Foto: Instagram jessedittmar

La idea responde a una lógica cada vez más frecuente en el mercado global de las llamadas branded residences, donde el valor diferencial no está únicamente en la arquitectura sino en la capacidad de trasladar el universo de una marca al espacio habitacional. Desde los materiales seleccionados hasta el diseño de interiores, los espacios comunes y los servicios, todo busca reflejar una identidad reconocible para sus futuros propietarios.

Qué son las branded residences, el fenómeno inmobiliario que seduce a las grandes marcas de lujo

Las branded residences son uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado inmobiliario premium internacional. Marcas tradicionalmente asociadas al lujo como Armani, Aston Martin, Fendi, Mercedes-Benz, Porsche o Ritz-Carlton ya desarrollaron proyectos residenciales en distintas ciudades del mundo bajo esta modalidad.

La lógica es sencilla: quienes compran no adquieren solamente una propiedad, sino también la pertenencia a un universo aspiracional construido durante décadas por esas firmas. Es una tendencia que tuvo especial éxito en mercados como Miami, donde varias casas de moda italianas fueron pioneras en trasladar su prestigio al negocio inmobiliario.

El desembarco de Dolce & Gabbana se suma a otros proyectos globales que se instalan en Puerto Madero.

En la Argentina existen algunos antecedentes, aunque todavía son escasos. El caso más conocido es Decó Polo furnished by Armani/Casa, desarrollado en Palermo frente al Campo Argentino de Polo. Ahora, la llegada de Dolce & Gabbana marca un nuevo salto en escala y posicionamiento para este tipo de emprendimientos.

Puerto Madero se consolida como el destino elegido por las marcas internacionales del real estate premium

La elección de Puerto Madero tampoco es casual. En los últimos años, el barrio se consolidó como el principal destino para los desarrollos más exclusivos de la Argentina y se convirtió en una vidriera para inversores internacionales.

De hecho, el desembarco de Dolce & Gabbana se suma a otros proyectos de perfil global que buscan instalarse en la zona. Entre ellos se encuentra la futura torre residencial de Sofitel, otro ejemplo de cómo las grandes marcas internacionales encuentran en el Dique 4 un escenario ideal para expandir sus negocios más allá de sus actividades tradicionales.

Mientras Buenos Aires continúa enfrentando desafíos en materia de vivienda, alquileres y acceso al crédito, el avance de este tipo de emprendimientos muestra otra cara de la ciudad: la de un mercado inmobiliario que sigue atrayendo apuestas multimillonarias y que busca posicionarse dentro del circuito global del lujo. Con esta torre, Dolce & Gabbana no solo construirá departamentos; intentará instalar en la capital argentina una nueva forma de entender el prestigio residencial.