PAMI entrega gratis tres accesorios para jubilados: cuáles son y cómo solicitarlos

Qué accesorios entrega gratis PAMI y quiénes pueden acceder. Foto: 0221

PAMI mantiene vigente un beneficio para jubilados y pensionados afiliados que necesitan elementos de apoyo debido a problemas de movilidad. A través del Programa Accesorios, pueden solicitar de manera gratuita un colchón antiescaras, un inodoro portátil o un trapecio, siempre que exista una indicación médica.

La prestación está destinada a afiliados que presentan dificultades de movilidad o un alto grado de inmovilidad. Por ese motivo, la entrega de los productos depende de la situación particular de cada persona y no se otorga automáticamente por el solo hecho de estar afiliado al organismo.

El trámite puede ser realizado por el propio jubilado, un apoderado, un familiar o el médico tratante. Además, PAMI ofrece la posibilidad de gestionar el pedido por Internet, desde un celular, una tablet o una computadora, o de manera presencial en una de sus agencias.

Qué accesorios entrega gratis PAMI y quiénes pueden acceder

El Programa Accesorios contempla tres elementos destinados a cubrir diferentes necesidades de los afiliados y para acceder a ellos es necesario contar con la correspondiente indicación médica. Los productos incluidos son:

Colchón antiescaras: destinado a pacientes con un alto grado de inmovilidad y un elevado riesgo de desarrollar escaras.

Inodoro portátil: indicado para personas con dificultades o trastornos de movilidad y comorbilidades.

Trapecio: elemento de asistencia que facilita los movimientos y los cambios de posición.

Cómo hacer el trámite del Programa Accesorios de PAMI. Foto: PAMI

No alcanza únicamente con ser jubilado o pensionado y estar afiliado a PAMI, sino que la solicitud debe estar justificada por una necesidad médica y acompañada de la documentación correspondiente.

Cuando el profesional de salud está habilitado para utilizar el sistema de Orden Médica Electrónica (OME), puede emitir la indicación e iniciar el pedido. En estos casos, según informa PAMI, el afiliado no debería realizar gestiones adicionales.

Cómo hacer el trámite del Programa Accesorios de PAMI

El pedido puede gestionarse de manera online a través del sitio oficial de PAMI. Para ello, se debe buscar el trámite denominado “Accesorios (colchones, inodoros, trapecios)”, seleccionar el elemento requerido y continuar con la solicitud.

En caso de contar con una Orden Médica Electrónica (OME), el médico habilitado puede realizar la indicación mediante el sistema correspondiente. Si no se dispone de una OME, el organismo establece una alternativa mediante documentación en formato tradicional y se debe presentar:

DNI del afiliado.

Orden manual del médico de cabecera o especialista.

Resumen de la historia clínica, que incluya el peso y la talla del paciente.

La gestión también puede realizarse de manera presencial en una agencia de PAMI. Para agilizar la atención, el organismo recomienda solicitar previamente un turno online. Además, un familiar o apoderado puede encargarse del trámite en representación del afiliado, algo que puede resultar útil para las personas que tienen dificultades para movilizarse.