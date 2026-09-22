comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

PAMI entrega gratis tres accesorios para jubilados: cuáles son y cómo solicitarlos

El trámite puede ser realizado por el propio jubilado, un apoderado, un familiar o el médico tratante. Todos los detalles, en la nota.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué accesorios entrega gratis PAMI y quiénes pueden acceder.
Qué accesorios entrega gratis PAMI y quiénes pueden acceder. Foto: 0221
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

PAMI mantiene vigente un beneficio para jubilados y pensionados afiliados que necesitan elementos de apoyo debido a problemas de movilidad. A través del Programa Accesorios, pueden solicitar de manera gratuita un colchón antiescaras, un inodoro portátil o un trapecio, siempre que exista una indicación médica.

La prestación está destinada a afiliados que presentan dificultades de movilidad o un alto grado de inmovilidad. Por ese motivo, la entrega de los productos depende de la situación particular de cada persona y no se otorga automáticamente por el solo hecho de estar afiliado al organismo.

El trámite puede ser realizado por el propio jubilado, un apoderado, un familiar o el médico tratante. Además, PAMI ofrece la posibilidad de gestionar el pedido por Internet, desde un celular, una tablet o una computadora, o de manera presencial en una de sus agencias.

Qué accesorios entrega gratis PAMI y quiénes pueden acceder

El Programa Accesorios contempla tres elementos destinados a cubrir diferentes necesidades de los afiliados y para acceder a ellos es necesario contar con la correspondiente indicación médica. Los productos incluidos son:

Contenido Recomendado

Sistema CUP de PAMI:cómo retirar medicamentos solo con DNI y sin llevar la receta impresa

Sistema CUP de PAMI: cómo retirar medicamentos solo con DNI y sin llevar la receta impresa

Mi PAMI:cómo registrarse paso a paso, crear la clave y recuperar la contraseña

Mi PAMI: cómo registrarse paso a paso, crear la clave y recuperar la contraseña
  • Colchón antiescaras: destinado a pacientes con un alto grado de inmovilidad y un elevado riesgo de desarrollar escaras.
  • Inodoro portátil: indicado para personas con dificultades o trastornos de movilidad y comorbilidades.
  • Trapecio: elemento de asistencia que facilita los movimientos y los cambios de posición.
Cómo hacer el trámite del Programa Accesorios de PAMI. Foto: PAMI

No alcanza únicamente con ser jubilado o pensionado y estar afiliado a PAMI, sino que la solicitud debe estar justificada por una necesidad médica y acompañada de la documentación correspondiente.

Cuando el profesional de salud está habilitado para utilizar el sistema de Orden Médica Electrónica (OME), puede emitir la indicación e iniciar el pedido. En estos casos, según informa PAMI, el afiliado no debería realizar gestiones adicionales.

Cómo hacer el trámite del Programa Accesorios de PAMI

El pedido puede gestionarse de manera online a través del sitio oficial de PAMI. Para ello, se debe buscar el trámite denominado “Accesorios (colchones, inodoros, trapecios)”, seleccionar el elemento requerido y continuar con la solicitud.

En caso de contar con una Orden Médica Electrónica (OME), el médico habilitado puede realizar la indicación mediante el sistema correspondiente. Si no se dispone de una OME, el organismo establece una alternativa mediante documentación en formato tradicional y se debe presentar:

  • DNI del afiliado.
  • Orden manual del médico de cabecera o especialista.
  • Resumen de la historia clínica, que incluya el peso y la talla del paciente.

La gestión también puede realizarse de manera presencial en una agencia de PAMI. Para agilizar la atención, el organismo recomienda solicitar previamente un turno online. Además, un familiar o apoderado puede encargarse del trámite en representación del afiliado, algo que puede resultar útil para las personas que tienen dificultades para movilizarse.

PAMIJubiladosTrámite
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Video viral:la Virgen de Luján “caminó” en San Cayetano y sorprendió a todos antes de la peregrinación

    Video viral: la Virgen de Luján “caminó” en San Cayetano y sorprendió a todos antes de la peregrinación

  2. Qué significa el proverbio chino “las buenas fuentes se conocen en las grandes sequías; los buenos amigos, en las épocas desgraciadas”

    Qué significa el proverbio chino “las buenas fuentes se conocen en las grandes sequías; los buenos amigos, en las épocas desgraciadas”

  3. Lo contó la albañila de las redes:“Me estoy haciendo mi casita sola”

    Lo contó la albañila de las redes: “Me estoy haciendo mi casita sola”

  4. El cronograma completo de la visita del Papa León XIV a la Argentina con recorrido en el Cottolengo Don Orione, la Cárcel de Devoto y Luján

    El cronograma completo de la visita del Papa León XIV a la Argentina con recorrido en el Cottolengo Don Orione, la Cárcel de Devoto y Luján

  5. Sin tarjeta SUBE:cómo pagar el transporte público con QR desde Cuenta DNI y en qué líneas funciona

    Sin tarjeta SUBE: cómo pagar el transporte público con QR desde Cuenta DNI y en qué líneas funciona
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Economía

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Préstamos para jubilados:qué bancos los otorgan y cuáles son los requisitos principales

Internacionales

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

🚨 IA: EL NUEVO CAMPO DE BATALLA | China y EEUU aceleran la carrera tecnológica

“No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas”:Lula desafió a EEUU ante la ONU

¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18

¿Fin de las disputas? Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un histórico acuerdo de seguridad en el Ártico