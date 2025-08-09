Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Clima hoy

En Santa Fe, el clima durante las primeras horas del día será parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.9°C. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones es baja, lo cual garantiza que las actividades al aire libre puedan desarrollarse en tranquilidad. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 11 km/h. La humedad alcanzará un 85%, invitando a tomar precauciones si eres sensible a estos niveles.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el cielo continuará con menos nubosidad, aunque las temperaturas aumentarán, llegando a un pico de 18.5°C. Las condiciones serán óptimas para disfrutar de actividades vespertinas, con vientos de intensidad leve, alcanzando hasta 21 km/h. La puesta del sol ofrecerá un espectáculo estableciendo un cierre de jornada ideal para quienes desean disfrutar de una caminata nocturna bajo un cielo despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 9 de agosto de 2025

El sol hará su majestuosa aparición a las 07:59 y se despedirá a las 18:06, regalándonos un día completo para disfrutar los placeres que la climatología de Santa Fe tiene para ofrecer.

Puedes esperar agradables momentos para organizar encuentros al aire libre con amigos o realizar actividades deportivas mientras el clima lo permite.