Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

Tiempo y clima

Hoy en Jujuy, el clima se presenta con condiciones variadas a lo largo de la jornada. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas serán moderadas, con una mínima de 4.2°C, no se espera precipitación durante estas horas, y la humedad relativa se mantendrá alrededor del 46%. Los vientos soplarán de forma moderada, alcanzando hasta 10 km/h, ofreciendo una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y la noche, se anticipa que las temperaturas subirán ligeramente, llegando a un máximo de 18.4°C. El cielo continuará con intervalos nubosos, lo que indica que el sol se mostrará de a ratos. No se pronostican lluvias para estas horas, asegurando una noche tranquila. El viento seguirá su curso con una intensidad que no sobrepasará los 13 km/h, asegurando un ambiente calmado para finalizar el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 11 de agosto de 2025

En Jujuy, el día arrancará con el amanecer a las 08:01 según el horario civil, mientras que el ocaso será a las 18:41. Estos datos astronómicos son relevantes para aquellos que disfrutan de captar vistas del amanecer y el atardecer.