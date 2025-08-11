Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

Clima Santa Fe
lunes, 11 de agosto de 2025

En Santa Fe, el clima para esta mañana del lunes 11 de agosto de 2025 se presenta mayormente con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas irán desde una mínima de 7.9°C hasta alcanzar una máxima de 18.5°C. Se espera que los vientos tengan una velocidad promedio que podría llegar a los 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá nuboso de manera parcial en Santa Fe. Las temperaturas en horas de la tarde se mantendrán cercanas a los 18.5°C, mientras que los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 21 km/h.