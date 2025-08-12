Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima en Corrientes

Para quienes deseen estar al tanto del clima en Corrientes este martes, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso, brindando un ambiente fresco con temperaturas mínimas alrededor de 8.2°C. La humedad alcanzará un porcentaje alto de 94%, haciendo la sensación térmica más pesada, mientras que el viento se mantendrá moderado, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde y la noche, la nubosidad seguirá fluctuando pero se espera que el cielo permanezca mayormente nublado con temperaturas máximas rondando los 18.8°C. El viento soplará ligeramente más fuerte con ráfagas de hasta 19 km/h, lo que puede ayudar a mitigar parcialmente la sensación de humedad que será bastante notoria. En general, se prevé que el día continúe sin cambios drásticos en el clima, proporcionando condiciones estables durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

El amanecer en Corrientes será a las 7:42, mientras que el ocaso se dará a las 18:08. Estos horarios son ideales para quienes planeen actividades al aire libre, permitiendo aprovechar al máximo la luz del día.