Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima en Corrientes
martes, 12 de agosto de 2025, 06:01

Para quienes deseen estar al tanto del clima en Corrientes este martes, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso, brindando un ambiente fresco con temperaturas mínimas alrededor de 8.2°C. La humedad alcanzará un porcentaje alto de 94%, haciendo la sensación térmica más pesada, mientras que el viento se mantendrá moderado, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde y la noche, la nubosidad seguirá fluctuando pero se espera que el cielo permanezca mayormente nublado con temperaturas máximas rondando los 18.8°C. El viento soplará ligeramente más fuerte con ráfagas de hasta 19 km/h, lo que puede ayudar a mitigar parcialmente la sensación de humedad que será bastante notoria. En general, se prevé que el día continúe sin cambios drásticos en el clima, proporcionando condiciones estables durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

El amanecer en Corrientes será a las 7:42, mientras que el ocaso se dará a las 18:08. Estos horarios son ideales para quienes planeen actividades al aire libre, permitiendo aprovechar al máximo la luz del día.