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Murió Ernestina Pais a los 54 años: su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa

La conductora fue arrollada por el Tren de la Costa mientras viajaba con su auto y se investigan las circunstancias en las que ocurrió el trágico accidente.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Murió Ernestina Pais
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El mundo de la televisión y el espectáculo recibió una noticia que conmocionó de lleno al ambiente: murió Ernestina Pais a los 54 años. La conductora se trasladaba con su auto, fue arrollada por el Tren de la Costa y falleció en el acto. En paralelo, se investigan las circunstancias en las que ocurrió el trágico accidente.

De acuerdo con el parte oficial de la Comisaría San Isidro 2da., el siniestro vial se registró en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano. Por motivos que actualmente se encuentran bajo investigación pericial, el rodado marca Honda Civic de color negro (patente MYP-725) que guiaba la comunicadora traspuso la traza ferroviaria en momentos en que las vallas de contención obligatorias permanecían bajas, siendo impactado de manera violenta por la formación de la línea de Ferrocarriles Mitre.

El despliegue de las fuerzas de seguridad y el personal de salud en la escena del siniestro arrojó las primeras precisiones sobre el letal impacto: las autoridades sanitarias y los efectivos del Comando de Patrullas de San Isidro constataron el deceso de Pais apenas arribaron al lugar del hecho. Se determinó que era la única ocupante de la unidad.

El choque de la formación ferroviaria se concentró de forma directa sobre el lateral izquierdo del Honda Civic (el lado del conductor), provocando destrozos de extrema gravedad que causaron la muerte instantánea de la periodista.

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Según las primeras evaluaciones técnicas realizadas en la zona de las vías, tanto las barreras mecánicas como el sistema de señalización fonoluminosa de la esquina de Sáenz Peña y El Cano funcionaban correctamente al momento de la colisión.

La causa penal quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, bajo la órbita de la fiscal María Paula Hertrig, quien ordenó la preservación de la escena para los peritajes científicos.

Apenas notificados los servicios de emergencia, una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Isidro y personal policial especializado comenzaron a trabajar en el lugar para proceder a la remoción del vehículo y la preservación de las pruebas esenciales para la causa judicial en curso.

Como parte de las directivas prioritarias para esclarecer el contexto en el que se produjo la maniobra, la Fiscalía interviniente ya dispuso el relevamiento urgente y el análisis de las cámaras de seguridad municipales y privadas distribuidas en las inmediaciones del cruce para determinar con exactitud las variables que desencadenaron el fatal desenlace que enluta a la televisión argentina.

Ernestina PaisTelevisiónMuerte
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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