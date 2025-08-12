Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima en Neuquén

Para este martes 12 de agosto de 2025, la clima en Neuquén comenzará con un panorama mayormente nublado y temperaturas agradables. La mañana se anticipa con cielos ligeramente cubiertos y un fresco que alcanzará los 4.9°C como mínima. La humedad será moderada, manteniéndose en torno al 35%, lo que hará el paseo matutino más tolerable. Se prevé que los vientos soplen a una velocidad máxima de 22 km/h durante las primeras horas del día, generando brisas frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avanza la tarde, las temperaturas escalarán hasta alcanzar los 17°C, con un cielo que permanece parcialmente nuboso. La sensación térmica será templada, con una sensación de relativa estabilidad en el aire. La tarde estará marcada por vientos que podrían aumentar de intensidad, llegando a ráfagas de hasta 27 km/h, provenientes del oeste. Por otro lado, con el anochecer acercándose, las probabilidades de lluvia se mantienen nulas, facilitando actividades al aire libre bajo un cielo despejado. Finalmente, para los entusiastas de la observación astronómica, recomendamos aprovechar la noche despejada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:47 y se ocultará a las 18:16, permitiendo una ventana de luz solar ideal para disfrutar del día. Mientras tanto, es interesante observar que el ciclo lunar se encuentra en fase creciente, con la luna saludando en su salida a las 17:28 y ocultándose en la madrugada a las 08:22 del siguiente día.