Video impactante: el brutal accidente en la ruta 18 que involucró a cuatro vehículos

Accidente en la ruta provincial 18 a la altura de Alvear. Foto: captura video

Un impactante choque múltiple se produjo en la ruta provincial 18, a la altura de La Carolina, cerca de Alvear, y todo quedó registrado por una cámara de un auto que circulaba en ese momento.

La colisión involucró a cuatro vehículos y, milagrosamente, solo una persona debió recibir asistencia médica por las heridas.

La filmación fue tomada desde un auto que circulaba por el carril contrario y se encontró con el auto fuera de control frente a frente.

Accidente de tránsito en la ruta 18. Video: X

En las imágenes se puede ver cómo una camioneta blanca queda cruzada sobre la calzada. El impacto provocó una segunda secuencia de choques y sorprendió a otros conductores que circulaban por el lugar.

Cómo fue el accidente

Una camioneta que circulaba hacia el sur frenó detrás de un camión que esperaba la luz verde para avanzar. Otro transporte de carga la chocó desde atrás y la camioneta terminó desplazándose hacia el carril contrario.

Accidente en la ruta provincial 18 a la altura de Alvear. Foto: Captura de video.

En ese movimiento, la pick up chocó contra la parte trasera de otro camión. La situación también afectó a un Volkswagen Up! en el que viajaban dos personas hacia Rosario.