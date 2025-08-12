Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

martes, 12 de agosto de 2025

Clima en la mañana

Durante la mañana de este martes 12 de agosto de 2025 en Tierra del Fuego, el clima será mayoritariamente nuboso con temperaturas mínimas alcanzando los 0.6°C. Se prevé una humedad relativa del ambiente cercana al 93%, haciendo que el fresco matinal se sienta un poco más. El viento predominará de manera ligera desde el sur, con ráfagas de hasta 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado con momentos soleados ocasionales. Las temperaturas se elevarán ligeramente, alcanzando máximas de 2.9°C. Las condiciones de viento podrían intensificarse un poco, registrando velocidades de hasta 22 km/h. Durante la noche, se espera que continúe el mismo patrón de nubosidad, con brisas frescas del sur.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 09:54, mientras que se despedirá al finalizar el día a las 17:12. En cuanto a la luna, su amanecer será a las 15:57 y se ocultará poco después, a las 09:55 del día siguiente.