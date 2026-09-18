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La línea de colectivo de CABA que cambia por el TramBus: el nuevo recorrido que modifica Caballito y Almagro

Desde este martes rigen modificaciones en calles, estacionamiento y el recorrido de la línea 2 de colectivos en Caballito y Almagro. Los cambios preparan el trazado para la futura línea T1 del TramBus, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El recorrido del Trambus cambia el sentido de las calles.
El recorrido del Trambus cambia el sentido de las calles. Foto: Noticias Argentinas.
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Desde este martes 15 de septiembre, los barrios porteños de Caballito y Almagro tienen nuevas reglas de circulación, modificaciones en algunos recorridos de colectivos y restricciones para estacionar. Los cambios forman parte de las obras viales necesarias para avanzar con la futura línea T1 del TramBus, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque.

Las modificaciones buscan adaptar las calles al trazado del nuevo sistema de transporte público eléctrico, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026. Entre las principales novedades se encuentran cambios de sentido en varias arterias y alteraciones que afectan directamente a los pasajeros de la línea 2 de colectivos.

Qué calles cambian de sentido en Caballito y Almagro

Uno de los principales cambios será en avenida La Plata, que tiene circulación única hacia avenida Rivadavia entre Chaco y Quito. También Quito tiene mano única hacia Muñiz, en el tramo comprendido entre La Plata y Muñiz.

Por su parte, Mármol circula en sentido único hacia Hipólito Yrigoyen, mientras que Pringles tiene sentido único hacia Rivadavia, entre Lezica y la avenida.

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Además, en Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol, se habilita el doble sentido de circulación. También queda prohibido girar a la izquierda desde Hipólito Yrigoyen hacia Muñiz, en el tramo comprendido entre avenida La Plata y Mármol.

TramBus Buenos Aires. Foto: X / @pberecia.

Las modificaciones también alcanzan al estacionamiento. Hay restricciones durante las 24 horas en ambas manos de avenida La Plata.

En Quito, está prohibido estacionar y detenerse sobre la mano izquierda, entre avenida La Plata y Muñiz, debido a la presencia de la ciclovía. En tanto, sobre avenida Rivadavia no se puede estacionar en la mano derecha entre Yatay e Hidalgo.

Qué cambios hay en la línea 2 de colectivos

La modificación que tiene impacto directo sobre los pasajeros es la correspondiente a la línea 2 de colectivos. Según informó el Gobierno porteño, el recorrido circula por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia, para luego retomar su recorrido habitual.

El cambio se implementa mientras avanzan las obras necesarias para adaptar la infraestructura vial al futuro recorrido del TramBus.

Cómo será el nuevo TramBus que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque

La futura línea T1 del TramBus será un sistema de transporte público 100% eléctrico, que circulará sobre neumáticos y contará con carriles exclusivos.

El recorrido tendrá aproximadamente 20 kilómetros y atravesará los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, hasta llegar a Aeroparque.

Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X @gcba

Además, permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte, así como con distintos servicios ferroviarios. De acuerdo con las proyecciones oficiales, durante las horas pico habrá una unidad cada cuatro minutos.

El Gobierno porteño sostiene que el nuevo sistema permitirá reducir los tiempos de viaje y disminuir el ruido producido por el transporte.

Las modificaciones no terminarán con las obras de septiembre. Desde octubre también se prevén nuevos cambios en el tránsito: avenida Acoyte tendrá mano única en sentido sur-norte y un carril exclusivo para el TramBus, mientras que Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente en sentido norte-sur.

TrambusCiudad de Buenos AiresCaballitoAlmagro
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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