Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025
Clima previsto para la mañana en San Juan
Hoy, se espera que la mañana en San Juan sea parcialmente nubosa. Las temperaturas matutinas rondarán entre los 9.2°C como mínima y llegarán hasta los 20.4°C. No hay probabilidades significativas de precipitaciones, garantizando una mañana tranquila y apacible.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
En la tarde, se preservará el clima parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C. Durante la noche, se espera que el cielo se mantenga similar, con temperaturas refrescándose a medida que avanza la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025
Este miércoles, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. El viento tendrá una velocidad media de 11 km/h, con ráfagas ocasionales. La humedad relativa máxima rondará el 61%, proporcionando un ambiente moderadamente húmedo durante el día.