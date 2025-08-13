Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Clima previsto para la mañana en San Juan

Hoy, se espera que la mañana en San Juan sea parcialmente nubosa. Las temperaturas matutinas rondarán entre los 9.2°C como mínima y llegarán hasta los 20.4°C. No hay probabilidades significativas de precipitaciones, garantizando una mañana tranquila y apacible.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, se preservará el clima parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C. Durante la noche, se espera que el cielo se mantenga similar, con temperaturas refrescándose a medida que avanza la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

Este miércoles, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. El viento tendrá una velocidad media de 11 km/h, con ráfagas ocasionales. La humedad relativa máxima rondará el 61%, proporcionando un ambiente moderadamente húmedo durante el día.