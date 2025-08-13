Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima hoy

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

Hoy en Santiago Del Estero, el sol sale a las 08:04 y se pone a las 18:29. Además, la luna aparecerá a las 17:49 y desaparecerá a las 07:32. La fase lunar actual es creciente, destacada para la observación astronómica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, la provincia experimentará cielos parcialmente nublados. Las condiciones climáticas permitirán una temperatura máxima de 22°C, mientras que la húmedad se situará en 31%. Los vientos soplarán desde el suroeste a velocidades moderadas, alcanzando hasta 26 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Dado que no se esperan precipitaciones, es un buen día para actividades al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las brisas. Además, la calidad del aire es óptima para quienes desean pasear o realizar ejercicios.