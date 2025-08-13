Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Pronóstico Diario
miércoles, 13 de agosto de 2025, 06:05

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima se presentará con una leve nubosidad durante las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los -0.6°C, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 2.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 11 km/h, creando un ambiente fresco. La humedad relativa se mantendrá en un 96%, lo que podría incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche de esta jornada, las condiciones meteorológicas no variarán significativamente. La temperatura se mantendrá por debajo de los 3°C, mientras que la sensibilidad al frío aumentará debido a la alta humedad. Los vientos continuarán siendo moderados, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h.

Se recomienda abrigarse adecuadamente y tener precaución al salir debido a las condiciones climáticas frías y húmedas.

En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol haga su aparición a las 09:54 y se ponga alrededor de las 17:12, permitiendo un corto periodo de luz diurna en la región.