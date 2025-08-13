Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima se presentará con una leve nubosidad durante las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los -0.6°C, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 2.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 11 km/h, creando un ambiente fresco. La humedad relativa se mantendrá en un 96%, lo que podría incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche de esta jornada, las condiciones meteorológicas no variarán significativamente. La temperatura se mantendrá por debajo de los 3°C, mientras que la sensibilidad al frío aumentará debido a la alta humedad. Los vientos continuarán siendo moderados, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h.

Se recomienda abrigarse adecuadamente y tener precaución al salir debido a las condiciones climáticas frías y húmedas.

En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol haga su aparición a las 09:54 y se ponga alrededor de las 17:12, permitiendo un corto periodo de luz diurna en la región.