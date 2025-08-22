Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 22 de agosto de 2025

Clima San Luis

Esta mañana en San Luis, el clima se mantendrá mayormente despejado con temperaturas mínimas de 7.5°C. Aunque las condiciones son favorables para un día tranquilo, habrá una ligera brisa. La humedad alcanzará el 42%, ofreciendo un ambiente fresco en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, la temperatura máxima ascenderá a 17.7°C, manteniéndose en niveles agradables para disfrutar de actividades al aire libre. El cielo seguirá parcialmente nuboso y los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h. Durante la noche, a medida que se acerque el final de la jornada, se espera que la brisa se mantenga estable con alguna que otra ráfaga más fuerte.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 22 de agosto de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el amanecer ocurrirá a las 08:25 y el atardecer a las 18:24. Con la fase lunar actual, si las condiciones climáticas lo permiten, será un momento ideal para disfrutar de la vista del cielo nocturno.