Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

domingo, 24 de agosto de 2025, 06:04

Hoy en San Luis, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serían de aproximadamente 7.5°C, lo que lo convierte en un día relativamente fresco. La velocidad del viento será de alrededor de 19 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescor. La humedad relativa alcanzará un máximo del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán con nubosidad parcial y las temperaturas subirán hasta los 17.7°C. Hacia la noche, la situación se mantendrá similar, sin lluvias pronosticadas para el final del día. La intensidad del viento se incrementará ligeramente, con ráfagas llegando a los 22 km/h. Es un clima ideal para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se tome en cuenta el viento moderado.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en observar el cielo, el amanecer será alrededor de las 08:25 y se podrá apreciar el atardecer cerca de las 18:24. La fase lunar actual, aunque no visible a simple vista, se encuentra en un estado no relevante para observaciones significativas.