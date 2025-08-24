Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Clima San Luis

Hoy en San Luis, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serían de aproximadamente 7.5°C, lo que lo convierte en un día relativamente fresco. La velocidad del viento será de alrededor de 19 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescor. La humedad relativa alcanzará un máximo del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán con nubosidad parcial y las temperaturas subirán hasta los 17.7°C. Hacia la noche, la situación se mantendrá similar, sin lluvias pronosticadas para el final del día. La intensidad del viento se incrementará ligeramente, con ráfagas llegando a los 22 km/h. Es un clima ideal para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se tome en cuenta el viento moderado.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en observar el cielo, el amanecer será alrededor de las 08:25 y se podrá apreciar el atardecer cerca de las 18:24. La fase lunar actual, aunque no visible a simple vista, se encuentra en un estado no relevante para observaciones significativas.