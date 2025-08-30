Pronóstico del tiempo para Chaco hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Meteorología Chaco
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 30 de agosto de 2025, 06:01

Para la mañana de este sábado en Chaco, el clima se perfila con características despejadas. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que la brisa se mantendrá en una velocidad moderada, cercana a los 9 km/h. A lo largo de la mañana, disfrutaremos de un día con humedad del 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chaco

Ya en la tarde y la noche, se espera que el escenario meteorológico continúe siendo despejado. La temperatura alcanzará un máximo de 19.3°C, ofreciendo una jornada cálida y agradable. Los vientos cobrarán un poco de fuerza, elevándose a una velocidad de hasta 9 km/h. La humedad se reducirá al 42%, indicando condiciones secas en toda la región.

Observaciones astronómicas

El sol hará su aparición a las 07:42 y se ocultará a las 18:08 este sábado 30 de agosto de 2025, creando una jornada larga de luz diurna.