Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un inicio de jornada parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco. Se espera que la humedad ronde el 54%, con vientos que podrían alcanzar una velocidad máxima de 19 km/h. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, es aconsejable llevar paraguas por si acaso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el tiempo seguirá en su línea con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas llegarán a los 21.9°C, ideal para actividades al aire libre. El viento soplará de manera similar al resto del día, con una velocidad de alrededor de 19 km/h. A pesar del clima mayormente seco, no está de más estar preparado para un posible cambio, aunque se mantiene la expectativa de un día sin lluvias importantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de septiembre de 2025

Este martes, el sol hará su aparición a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, ofreciendo un día con buena luminosidad. La fase lunar actual no influye en el clima del día, pero los entusiastas de la astronomía podrán disfrutar de un claro panorama nocturno.