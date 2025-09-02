Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Informe climático

Para este martes 2 de septiembre de 2025, el clima en La Rioja estará influenciado por cielos parcialmente nubosos con temperaturas que variarán durante todo el día. En la mañana, las temperaturas comenzarán desde alrededor de los 6°C, lo que resulta bastante fresco, ideal para una chaqueta ligera. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 21 km/h, soplando desde el sudoeste y ofreciendo un ligera brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, se espera que el clima continúe con cielos parcialmente nublados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 21.1°C. Aunque no se prevé lluvia, sería prudente estar atentos a posibles cambios durante la noche. La velocidad del viento descenderá ligeramente, manteniéndose constante, sin afectar las actividades al aire libre. La humedad general esperada alcanzará niveles altos, llegándose hasta un 70%.