Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025
Este martes, el clima en San Luis nos ofrece un escenario de temperaturas frescas. Por la mañana, se espera que el cielo esté mayormente nuboso con temperaturas que rondarán los 7.5°C como mínimo. La humedad máxima alcanzará el 66%, manteniendo un ambiente ligero en términos de lluvia, ya que no se esperan grandes precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
A medida que avancemos hacia la tarde y la noche, el cielo continuará mostrando intervalos nubosos pero sin percibir cambios drásticos en el clima. Las temperaturas aumentarán ligeramente para alcanzar un máximo de 17.7°C. Los vientos estarán presentes a lo largo del día, predominando a una velocidad media de 22 km/h. La presión atmosférica se mantendrá estable, asegurando condiciones favorables para actividades al aire libre.