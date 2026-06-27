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El conmovedor deseo de Ernestina Pais que había compartido horas antes del trágico accidente

En medio del dolor, una amiga y compañera reveló cuál era el deseo que la actriz y conductora había expresado poco antes del accidente.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Ernestina Pais
Ernestina Pais Foto: redes
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La inesperada muerte de Ernestina Pais dejó en shock al ambiente artístico, periodístico y televisivo. La conductora, actriz y comunicadora falleció a los 54 años luego de protagonizar un grave accidente con el Tren de la Costa, un hecho que rápidamente generó repercusión pública por la trayectoria y el cariño que había construido durante años en los medios.

En las últimas horas, una publicación de Rocío Igarzábal permitió conocer un costado íntimo y profundamente emotivo de los momentos previos a la tragedia. La actriz, que compartía escenario con Ernestina en la obra “El divorcio del año”, la despidió con un mensaje cargado de dolor, recuerdos y una revelación que conmovió a sus seguidores.

Según contó Igarzábal, durante la mañana habían conversado sobre la posibilidad de realizar actos psicomágicos, una práctica simbólica vinculada con procesos de transformación personal, sanación emocional y cierre de etapas. Para Rocío, esa charla reflejaba el momento interno que atravesaba Ernestina: una mezcla de búsqueda, proyectos, sensibilidad y ganas de empezar de nuevo.

Rocío Igarzábal y una despedida que emocionó a todos

El mensaje de Rocío Igarzábal no solo expuso el dolor por la pérdida, sino también la cercanía que ambas habían construido en los últimos tiempos. La actriz recordó que compartían charlas extensas, momentos de gira, risas, ideas y sueños vinculados al arte y a la vida cotidiana.

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El posteo de Rocio Igarzábal Foto: Instagram @rochi_igarzabalok

En su publicación, Igarzábal describió a Ernestina como una mujer atravesada por dolores personales, pero también aferrada a una energía luminosa, creativa y expansiva. Esa dualidad fue una de las características que más resaltaron quienes la conocieron de cerca.

Uno de los detalles más significativos que reveló la exintegrante de Casi Ángeles fue que Ernestina estaba modificando su casa, buscando darle más luz y preparar un nuevo comienzo. Esa imagen quedó resonando entre sus seguidores: la de una mujer que, incluso en medio de sus propias batallas, intentaba abrir espacio para otra etapa.

Qué son los actos psicomágicos que mencionó la actriz

Los actos psicomágicos son acciones simbólicas asociadas al universo creativo de Alejandro Jodorowsky, quien desarrolló esta práctica como una herramienta para trabajar conflictos internos a través de rituales, gestos y escenas cargadas de sentido personal.

En términos simples, se trata de realizar una acción concreta que busca representar una reparación emocional, una despedida, una liberación o una transformación. Aunque no pertenece a una terapia clínica tradicional, muchas personas la vinculan con búsquedas espirituales, artísticas o introspectivas.

Que Ernestina Pais hubiera hablado de esa idea horas antes del accidente fue interpretado por sus allegados como una señal del momento vital que estaba atravesando: quería moverse, sanar, ordenar su mundo interno y habitar una nueva versión de sí misma.

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

De acuerdo con la información policial difundida, Ernestina Pais circulaba en un Honda Civic negro cuando intentó cruzar las vías en la zona de Sáenz Peña y El Cano. El vehículo habría avanzado con la barrera baja y fue impactado por una formación del Tren de la Costa sobre el lateral correspondiente al conductor.

El momento en el que el Tren de la Costa arrolló el auto de Ernestina Pais. Foto: Municipalidad San Isidro

Tras el choque, la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, que solicitó la intervención de peritos para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar con precisión cómo ocurrió el episodio.

La noticia provocó una fuerte repercusión en redes sociales, donde colegas, amigos y televidentes recordaron distintos momentos de su carrera. Ernestina había logrado consolidarse como una figura reconocible por su estilo frontal, su sensibilidad, su sentido del humor y su capacidad para moverse entre la televisión, el teatro, la conducción y el periodismo.

Ernestina PaisAccidente de trenMuerte
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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