El dolor del hijo de Ernestina Pais: el sentido mensaje que publicó tras su fallecimiento

Ernestina Pais

La muerte de la periodista Ernestina Pais provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. El hecho ocurrió cerca de las 20 del viernes cuando intentó cruzar una barrera pese a estar baja y fue embestida por el Tren de la Costa. Y mientras familiares, amigos y colegas la despiden con textos y fotos en las redes sociales, su hijo, Benicio Guyot Pais, también decidió rendirle homenaje con una publicación cargada de emoción.

El joven de 22 años eligió expresarse de una manera breve, pero muy significativa. Casi sin palabras por la tragedia ocurrida. A través de sus historias de Instagram, Benicio compartió una selfie junto a su madre, donde aparecen abrazados y sonriendo tímidamente a la cámara. La foto, estuvo acompañada únicamente con un emoji de un corazón rojo.

El posteo del hijo de Ernestina Pais Foto: Instagram

La publicación fue realizada durante la mañana de este sábado, pocas horas después de que trascendiera la noticia del fallecimiento de la periodista y conductora. Según contó Ángel de Brito en LAM, Benicio se enteró de la tragedia por la policía. “Acá me dicen que la Policía fue a buscar a su hijo a la casa para notificarlo del fallecimiento”, comentó el conductor al aire, al compartir información que, según explicó, le fue proporcionada por fuentes vinculadas al caso.

El mensaje de Benicio rápidamente generó una gran repercusión entre los seguidores de Ernestina Pais, quienes le dejaron numerosas muestras de apoyo y condolencias en medio del difícil momento que atraviesa. En las últimas horas, distintas figuras del espectáculo la recordaron por su trayectoria profesional, su personalidad y el cariño que supo construir a lo largo de los años de carrera.

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

El accidente ocurrió durante la tarde-noche del viernes 26 de junio, en el cruce ferroviario ubicado en Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, una zona atravesada por el recorrido del Tren de la Costa. Según la información aportada por fuentes policiales y judiciales, Ernestina Pais conducía un Honda City negro cuando intentó atravesar las vías.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el vehículo ingresó al paso a nivel cuando la barrera se encontraba baja. En ese momento, una formación ferroviaria que circulaba por el ramal impactó contra el lateral del conductor. El golpe fue de extrema violencia y provocó la muerte de la periodista en el lugar.

La formación involucrada fue identificada como la UTA-8, tren 165, que realizaba el trayecto desde Maipú hacia Delta. El choque se produjo cerca de las 19:25, según los registros incorporados a la investigación.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

Tras el choque, personal policial, bomberos y peritos trabajaron en el lugar. En un primer momento, la identificación de la víctima se habría dificultado por la gravedad del impacto y las lesiones sufridas. Además, en la primera revisión del vehículo no se habrían encontrado documentos personales.

Ante la sospecha de que podía tratarse de Ernestina Pais, efectivos policiales se dirigieron a su domicilio para verificar su paradero. La confirmación llegó cuando familiares llamaron a su teléfono celular y el dispositivo sonó dentro del auto siniestrado. La conductora viajaba sola al momento del accidente y fue la única víctima fatal del siniestro.