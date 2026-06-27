Alfajores Otra Cosa: sabores, precios y dónde comprar la nueva marca argentina

Nueva marca argentina que llega a los kioscos Foto: Instagram @otracosaalfajores

En un mercado donde cada semana aparecen lanzamientos más grandes, triples, edición limitada o con rellenos exóticos, Otra Cosa elige ir por otro camino: recuperar el alfajor simple de dos tapas, pero con una identidad moderna y una carga de sabor que busca diferenciarse desde el primer bocado. La marca fue presentada en 2026 y llega con dos variedades iniciales: dulce de leche con chocolate y dulce de leche con maní, dos combinaciones muy conectadas con el gusto argentino.

Qué son los alfajores Otra Cosa y por qué llaman la atención

La propuesta de Otra Cosa no apunta a competir desde el tamaño exagerado, sino desde una fórmula simple y efectiva: dos tapas, relleno abundante y sabores intensos. En tiempos donde muchas marcas buscan diferenciarse con alfajores gigantes o combinaciones poco habituales, esta nueva línea vuelve al código clásico del kiosco argentino.

El nombre también juega un papel importante.“Otra Cosa” funciona como promesa de marca: no pretende ser un alfajor más en el mostrador, sino una alternativa con personalidad propia. Su estética metalizada, con tonos marrones y anaranjados, fue pensada para ganar visibilidad en kioscos, almacenes y puntos de venta de golosinas.

Los dos sabores de Otra Cosa: chocolate y maní como protagonistas

El lanzamiento inicial incluye dos variedades pensadas para públicos diferentes, pero con un punto en común: el dulce de leche como centro de la experiencia.

Alfajores Otra Cosa Foto: Instagram @otracosaalfajores

La primera opción es el alfajor Otra Cosa de dulce de leche con chocolate, una combinación clásica dentro del mercado argentino. Se trata de un alfajor con baño de chocolate y relleno de dulce de leche, ideal para quienes buscan un sabor tradicional, intenso y fácil de reconocer.

La segunda variedad es Otra Cosa de dulce de leche con maní, una versión más golosa que suma pasta o sabor a maní para darle un perfil más cremoso, untuoso y diferente. Esta combinación viene creciendo fuerte en golosinas y alfajores, especialmente entre quienes buscan sabores más cercanos a las barras de maní, marroc o dulces con impronta bien argentina.

Cuánto cuestan los alfajores Otra Cosa

Por tratarse de una marca nueva, el precio puede variar según el kiosco, la zona y la distribución. Como referencia de mercado para 2026, los alfajores simples y masivos se mueven desde valores económicos como $400 en marcas populares, hasta opciones de mayor posicionamiento que rondan entre $800 y $1.700 según marca, formato y punto de venta.

Sabores clásicos y mucho relleno Foto: Instagram @otracosaalfajores

En ese contexto, los alfajores Otra Cosa podrían ubicarse en un segmento medio de kiosco. Precio estimado sugerido al público: entre $1.000 y $1.500 por unidad, dependiendo del comercio. Para compras por caja o mayoristas, lo recomendable es consultar directamente con distribuidores o con la marca, ya que los valores suelen cambiar según volumen, zona y condiciones comerciales.

Dónde conseguir los alfajores Otra Cosa

Los alfajores Otra Cosa comenzaron a aparecer como novedad en el circuito de kioscos, almacenes y comercios de golosinas. La marca fue presentada como un lanzamiento pensado para el canal kiosquero, con una propuesta visual fuerte para destacarse en estanterías y mostradores.

También se recomienda estar atento a tiendas especializadas en alfajores argentinos, distribuidoras de golosinas y comercios online del rubro. En sitios dedicados a la venta de alfajores, las cajas de marcas artesanales o emergentes suelen comercializarse por docena y con envíos a distintas zonas del país, aunque la disponibilidad depende del stock de cada tienda.

Por qué Otra Cosa puede convertirse en el nuevo alfajor buscado del kiosco

El mercado argentino de alfajores está atravesando un momento de mucha competencia. Marcas tradicionales, lanzamientos virales y productos premium conviven en la misma góndola, con precios y propuestas muy distintas. En 2026, los rankings de consumo muestran que el público sigue eligiendo tanto clásicos económicos como opciones más aspiracionales o de culto.

En ese escenario, Otra Cosa tiene una ventaja clara: no necesita explicar demasiado su producto. Sus sabores son reconocibles, el formato es práctico y el mensaje es directo. Es un alfajor simple, de consumo cotidiano, pero con una imagen moderna y una promesa de relleno abundante.

El regreso del alfajor simple con sabor bien argentino

Más allá de las modas, el alfajor simple sigue teniendo un lugar privilegiado en el kiosco argentino. Es fácil de comer, accesible, práctico para la merienda, el recreo o el antojo de la tarde. Otra Cosa parece entender ese código y lo actualiza con una presentación más llamativa y sabores que apuntan al corazón del paladar local.

Con sus versiones de dulce de leche con chocolate y dulce de leche con maní, la marca llega para competir en una categoría cada vez más exigente. Si logra buena distribución, precio competitivo y consistencia en sabor, Otra Cosa puede transformarse en uno de esos alfajores que empiezan por curiosidad y terminan quedándose en la compra habitual.