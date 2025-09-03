Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

El tiempo hoy
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 3 de septiembre de 2025, 06:03

En el día de hoy, Mendoza gozará de un clima que mantendrá cielos parcialmente nubosos desde la mañana. Las temperaturas se moverán dentro de un rango fresco, iniciando en los 6.6°C e incrementándose gradualmente hasta alcanzar máximos de 17.5°C durante el transcurso del día. Los vientos estarán presentes con una velocidad que podría llegar a los 11 km/h. La humedad se situará en un nivel medio, ofreciendo una agradable frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la segunda parte del día, se espera que el clima continúe con una tónica similar. Los cielos seguirán mostrando periodos de nubosidad y la temperatura máxima prevista llegará a los 17.5°C. El viento, aunque menos intenso, mantendrá su presencia con ráfagas ocasionales. La humedad seguirá siendo moderada, lo que sumado a una llave de cielo despejado, puede ofrecer una estampa visual encantadora durante el atardecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de septiembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:34, mientras que el sol se pondrá a las 18:35, proporcionando un margen adecuado para disfrutar de las luces del día. La salida de la luna ocurrirá a las 17:52, pudiéndose apreciar en su crecimiento tras un atardecer despejado.