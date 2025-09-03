Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Meteorología local

Hoy, el clima en Santa Cruz se presentará con condiciones variadas a lo largo de la jornada. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, lo que permitirá algunos momentos de sol. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 3.4°C, por lo que es recomendable vestirse en capas para evitar el frío. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 25 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, se espera que las condiciones continúen siendo de cielo parcialmente nuboso, con algunas probabilidades de que las nubes se disipen hacia la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de 7.3°C. El viento se mantendrá moderado, por lo que es prudente tener algún abrigo extra si planeas estar al aire libre. La humedad relativa del aire estará cerca del 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de septiembre de 2025: el amanecer será a las 09:40 y el atardecer será a las 17:34. La fase de la luna estará en plena fase creciente, lo que proporciona un buen momento para la observación astronómica, siempre que las condiciones del cielo lo permitan. ¡No olvides abrigarte si decides salir a mirar las estrellas!