Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima en Salta

Este viernes 5 de septiembre de 2025, el clima en Salta promete ser interesante. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas bajas que llegarán a los 3.4°C. La sensación matinal será fresca, por lo que no estaría de más abrigarse adecuadamente al salir. Las temperaturas comienzan a subir gradualmente según avanza el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde, se espera que el clima continúe siendo parcialmente nuboso, alcanzando una máxima de 21.2°C. Vientos de alrededor de 8 km/h podrían presentarse, proporcionando una brisa fresca que suavizará un poco el calor que se siente durante el día. La humedad relativa será del 91%. Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero el cielo permanecerá mayormente despejado, brindando la oportunidad de disfrutar de una noche tranquila.