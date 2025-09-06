Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima en Buenos Aires esta mañana

El clima en Buenos Aires esta mañana estará ligeramente nublado con temperaturas mínimas alrededor de 5.6°C. Se espera que el viento tenga una velocidad media de hasta 21 km/h, ofreciendo brisas frescas que podrían incrementar la sensación de frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el tiempo se mantendrá con condiciones parcialmente nubosas y las temperaturas alcanzarán un máximo de 15.7°C. Los vientos podrían continuar soplando a una velocidad de hasta 21 km/h, manteniendo el aire agradable. Hacia la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo algunas observaciones astronómicas destacadas, como el ocaso alrededor de las 17:52. La humedad alcanzará hasta el 92%, lo que podría llevar a sensaciones de mayor frescor en el ambiente.

Observe las estrellas cuando el cielo esté despejado por la noche.