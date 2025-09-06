Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima Chubut
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 6 de septiembre de 2025, 06:02

Hoy en Chubut, el clima promete ser levemente variable. Durante la mañana, se espera que el cielo se presente parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán entre 7.3°C y 14.7°C. La humedad estará en un promedio elevado, alcanzando el 79%, lo que incrementará la posibilidad de una sensación térmica más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde, el clima se mantendrá estable, con una transición a cielos más despejados. Las temperaturas continuarán su curso, alcanzando hasta los 14.7°C como máximo. Se anticipa una velocidad de viento media de 31 km/h, lo que podría traer ráfagas ocasionales.

En horas de la noche, la situación se tornará más tranquila, dando paso a una disminución paulatina en la velocidad del viento, que bajará a aproximadamente 8.5 km/h. Las temperaturas descenderán paso a paso hasta situarse alrededor de los 7.3°C, ofreciendo una noche fresca para los habitantes de la región.