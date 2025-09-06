Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Clima Diario

Durante la mañana, las condiciones meteorológicas en San Juan mostrarán un cielo mayormente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, brindando un clima fresco pero cada vez más agradable a medida que avanza el día. El viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h, aportando un fresco reconfortante a lo largo de la jornada. La humedad se mantendrá alrededor del 33%, por lo que no se esperan grandes acumulaciones de humedad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y la noche, el pronóstico indica que el cielo continuará mostrando intervalos nubosos pero será principalmente despejado en amplios momentos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C, proporcionando condiciones muy placenteras para actividades al aire libre. Los vientos podrán llegar hasta los 17 km/h con algunas ráfagas más fuertes, lo que podría refrescar la atmósfera ocasionalmente, pero no se esperan turbulencias significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

El sol hará su salida a las 08:29, mientras que el ocaso está previsto para las 18:37. Estos horarios ofrecen suficientes horas de luz para disfrutar del día con todas las actividades al aire libre que puedas tener planeadas.