Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre de 2025

Pronóstico Diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Tierra Del Fuego

Este sábado 6 de septiembre de 2025, el clima en Tierra Del Fuego estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a -0.6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 2.9°C, lo que hace que el día sea ideal para actividades al aire libre con la preparación adecuada. Se espera una máxima humedad del 99%, por lo que la sensación de frío será pronunciada. Los vientos se moverán a una velocidad media de 22 km/h, por lo cual se recomienda abrigarse adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el tiempo en Tierra Del Fuego mantendrá un cielo parcialmente nuboso, aunque podría haber momentos de visibilidad reducida. Las temperaturas mínimas seguirán rondando -0.6°C, con máximas que no superarán los 2.9°C durante todo el día. El nivel de humedad estará cerca del 99%, lo que sugiere una atmósfera muy húmeda. Es posible que la intensidad del viento incremente un poco más hacia la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, haciendo que la sensación térmica sea más baja de lo indicado por los termómetros.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Debido a las bajas temperaturas y alta humedad, es recomendable llevar ropa térmica y capas, además de un cortavientos o campera impermeable para protegerse del viento y las posibles lluvias débiles. También es aconsejable mantenerse hidratado y, para aquellos que planean actividades al aire libre, estar preparado para cambios rápidos en las condiciones del tiempo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de septiembre de 2025

En lo que respecta a las observaciones astronómicas, el sol en Tierra Del Fuego saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12. La fase lunar para hoy se sitúa en su etapa de luna creciente.