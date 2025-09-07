Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025
El pronóstico para la mañana de hoy en Santa Cruz indica que el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad media de 22 km/h, lo cual podría generar una sensación térmica más baja.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Por la tarde y noche, se espera que el clima permanezca parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían llegar a un máximo de 7.3°C. La humedad alcanzará niveles elevados, cercanos al 80%, mientras que el viento se mantendrá estable. Durante estas horas, se aconseja estar preparado para las posibles variaciones del clima.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de septiembre de 2025
Hoy, el amanecer se produjo a las 09:40 y el atardecer se espera para las 17:34. Estos datos son cruciales para planificar actividades al aire libre, especialmente en una jornada con condiciones atmosféricas tan impredecibles.