Cambios clave en el tránsito de CABA: dos avenidas de Caballito modificarán su sentido por la llegada del Trambus

Dos avenidas de Caballito cambian de sentido Foto: Ciudad de Buenos Aires

La llegada del Trambus a la Ciudad de Buenos Aires empezará a modificar la forma de moverse por algunos barrios porteños. En particular, Caballito será uno de los puntos más impactados por los cambios de circulación previstos para adaptar las calles al nuevo sistema de transporte eléctrico que unirá el sur y el norte de la Capital Federal.

De acuerdo con la información oficial difundida, las modificaciones comenzarán a notarse desde octubre y alcanzarán a dos avenidas muy transitadas: Acoyte y Honorio Pueyrredón. La medida forma parte del rediseño vial necesario para incorporar al Trambus, un servicio que busca combinar características del colectivo tradicional con una operación más moderna, sustentable y eficiente.

Qué avenidas cambiarán de sentido en Caballito

Uno de los cambios más relevantes será sobre avenida Acoyte, que pasará a funcionar con mano única en sentido sur-norte. Además, sobre esa traza se incorporará un carril exclusivo por la derecha para la circulación del Trambus, lo que obligará a conductores, vecinos y usuarios del transporte público a reorganizar sus recorridos habituales.

El recorrido del trambus Foto: Ciudad de Buenos Aires

La otra modificación central será en avenida Honorio Pueyrredón, que tendrá circulación en sentido norte-sur. Con este esquema, el Gobierno porteño busca ordenar el corredor por el que circulará el nuevo sistema y reducir interferencias con el tránsito particular y las líneas de colectivos que atraviesan la zona.

También habrá cambios en calles cercanas

El reordenamiento no se limitará solo a las avenidas principales. En el entorno de Caballito también se prevén modificaciones sobre algunas calles internas, con el objetivo de mejorar la circulación y evitar cuellos de botella cuando el nuevo transporte empiece a operar.

Entre los cambios previstos, Felipe Vallese, en el tramo comprendido entre Acoyte y Ambrosetti, pasará a tener doble sentido de circulación. Por su parte, Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, quedará con mano única hacia el sur. En tanto, Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, tendrá mano única hacia el norte.

Estas alteraciones serán claves para quienes circulan diariamente por Caballito, especialmente en las inmediaciones de Acoyte y Rivadavia, una de las zonas con mayor movimiento peatonal, comercial y vehicular del barrio.

Cómo será el recorrido del Trambus en Buenos Aires

El Trambus T1 está pensado como un corredor eléctrico que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque, atravesando distintos barrios y evitando el paso por el microcentro. La primera etapa tendrá un recorrido aproximado de 20 kilómetros y estará orientada a mejorar la conexión transversal entre zonas que hoy requieren combinaciones largas o traslados con demoras.

El nuevo sistema permitirá combinar con las líneas de subte A, B, D, E y H, además de conectar con estaciones ferroviarias como Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz. También se integrará con corredores de Metrobus como Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur, lo que podría convertirlo en una alternativa estratégica para miles de pasajeros.

Cuántos pasajeros usarían el nuevo transporte

Según las estimaciones difundidas, el Trambus podría transportar a más de 50.000 pasajeros por día. En horas pico, la frecuencia proyectada sería de aproximadamente un servicio cada cuatro minutos, lo que apunta a reducir esperas y mejorar la previsibilidad del viaje.

Los paradores icónicos del trambus Foto: Ciudad de Buenos Aires

Además, el sistema promete una reducción de hasta el 40% en los tiempos totales de viaje, uno de los principales argumentos del Gobierno porteño para avanzar con la obra. La propuesta también apunta a disminuir emisiones y contaminación sonora, ya que se trata de unidades 100% eléctricas.

Qué deberán tener en cuenta conductores y vecinos

Para los automovilistas, el cambio implicará prestar especial atención a la nueva señalización, los sentidos de circulación y los carriles exclusivos. En zonas de alto tránsito como Caballito, una modificación de sentido puede impactar en recorridos escolares, viajes laborales, accesos a cocheras, distribución comercial y paradas de transporte público.

Por eso, se espera que la implementación venga acompañada por cartelería, demarcación vial y presencia de agentes de tránsito durante la etapa inicial. La recomendación para vecinos y conductores será revisar los recorridos antes de salir, especialmente durante las primeras semanas de adaptación.

Una obra que cambiará la movilidad de la Ciudad

La llegada del Trambus marcará una nueva etapa en el transporte público porteño. Más allá del impacto inicial en el tránsito de Caballito, el objetivo oficial es ofrecer una alternativa más rápida, eléctrica y conectada para unir el sur y el norte de la Ciudad.

Si el sistema cumple con las frecuencias y tiempos prometidos, podría convertirse en una de las principales apuestas de movilidad urbana de Buenos Aires para los próximos años. Mientras tanto, Acoyte, Honorio Pueyrredón y varias calles cercanas se preparan para un cambio histórico en su circulación.