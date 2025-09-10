Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Clima Urbano
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 10 de septiembre de 2025, 06:01

Clima en Buenos Aires

Esta mañana en Buenos Aires, se espera un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, mientras que la humedad estará cerca del 92%. Los vientos soplarán a una velocidad respetable, con valores que podrían llegar a los 13 km/h y ráfagas ocasionales. Las condiciones climáticas pueden describirse como agradables dadas las circunstancias actuales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el estado del tiempo seguirá manteniéndose parcialmente nuboso, alcanzando unas temperaturas máximas de alrededor de 15.7°C. Las rachas de viento podrían incrementarse hasta 21 km/h durante el día, pero prevalecerá una atmósfera calma. Para la noche, la situación no cambiará significativamente, aunque las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente. Los ciudadanos deben estar preparados para un día verdaderamente ideal para actividades al aire libre con precauciones simples ante los vientos y el fresco. Recordamos que la temperatura pululará entre los valores anteriormente indicados sin expectativas de lluvia.