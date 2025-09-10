Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Clima Urbano

Clima en Buenos Aires

Esta mañana en Buenos Aires, se espera un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, mientras que la humedad estará cerca del 92%. Los vientos soplarán a una velocidad respetable, con valores que podrían llegar a los 13 km/h y ráfagas ocasionales. Las condiciones climáticas pueden describirse como agradables dadas las circunstancias actuales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el estado del tiempo seguirá manteniéndose parcialmente nuboso, alcanzando unas temperaturas máximas de alrededor de 15.7°C. Las rachas de viento podrían incrementarse hasta 21 km/h durante el día, pero prevalecerá una atmósfera calma. Para la noche, la situación no cambiará significativamente, aunque las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente. Los ciudadanos deben estar preparados para un día verdaderamente ideal para actividades al aire libre con precauciones simples ante los vientos y el fresco. Recordamos que la temperatura pululará entre los valores anteriormente indicados sin expectativas de lluvia.