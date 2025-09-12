Vuelve el agua este fin de semana: cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió nuevas precipitaciones en el territorio porteño para uno de los días del fin de semana.

Lluvias en el AMBA. Foto: X @escipionbarbado

El clima de la última semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores deja en evidencia que se acerca la primavera. Sin embargo, ante la llegada del fin de semana, se conoció una mala noticia: aparecen lluvias en el horizonte, algo que puede complicar distintos planes.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el fin de semana tendrá agua en el territorio porteño. Lo positivo está en que se trataría de un fenómeno pasajero, aunque habrá que tener un paraguas cerca.

Fin de semana: cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

Lluvia, tormenta. Foto: NA.

En detalle, las lluvias aparecerán en las últimas horas del sábado 13 de septiembre. El pronóstico apunta que habrá chaparrones durante la noche, con una probabilidad del 40%, por lo que se espera una intensidad leve en las precipitaciones.

Llegan lluvias a la Ciudad de Buenos Aires el fin de semana. Foto: SMN

Previamente, el día estará irregular en la nubosidad: habrá cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la tarde, mientras que por la mañana estará mayormente nublado. Con respecto a la temperatura, la mínima estará en 12°, mientras que la máxima será de 20°.

Hasta el momento, no se esperan ráfagas fuertes de viento, por lo que no habrá que tomar precauciones con respecto a dicho fenómeno. De todos modos, la lluvia puede sentirse en distintos puntos de CABA y sus alrededores este sábado 13 de septiembre.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires