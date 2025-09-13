Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, se anticipa un día parcialmete nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 21.9°C, mientras que la mínima será de 7.3°C. Durante la mañana, se prevé una sensación térmica agradable con un nivel de humedad del 54%. Esto podría provocar una atmósfera ligeramente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En las horas de la tarde y noche, el pronóstico sugiere condiciones similares. La temperatura se mantendrá alta con un leve descenso hacia la noche, lo cual hará que las temperaturas sean más frescas. Los vientos llegarán a una velocidad máxima de 23 km/h en ráfagas, ofreciendo una brisa refrescante en las últimas horas del día. No se esperan lluvias para toda la jornada, permitiéndoles a los cordobeses disfrutar de actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

El sol se elevará sobre Córdoba a las 06:12, iluminando el comienzo del día. El atardecer será a las 18:21, dejando el cielo teñido de colores cálidos. Será un día perfecto para aprovechar las primeras y últimas horas de sol del día, tomando en cuenta la bajada de temperatura cuando éste se ponga tras el horizonte.