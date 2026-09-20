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A metros de La Bombonera: así es el hotel de La Boca que combina fútbol, cultura y gastronomía en un solo lugar

Su ubicación estratégica y privilegiado paisaje hacia el estadio de Boca Juniors lo convierten en una de las propuestas más llamativas para quienes buscan combinar cultura barrial, pasión futbolera y turismo urbano.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Vista panorámica del hotel Howard Johnson Undici República de La Boca.
Vista panorámica del hotel Howard Johnson Undici República de La Boca. Foto: Howard Johnson Undici
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Durante décadas, visitar La Boca implicó recorrer algunas de las postales más emblemáticas de Buenos Aires: las casas coloridas de Caminito, el paisaje del Riachuelo y la mística inconfundible de La Bombonera. Hoy, sin embargo, el histórico barrio porteño busca ampliar esa experiencia con nuevas propuestas gastronómicas, culturales y de alojamiento que invitan a quedarse más tiempo y descubrir otra cara del sur de la ciudad.

En ese contexto se consolidó el Howard Johnson Undici República de La Boca, que acaba de cumplir su primer año de funcionamiento en Brandsen 927, frente al estadio de Boca Juniors. Su ubicación estratégica y su vista privilegiada hacia La Bombonera lo convierten en una de las propuestas más llamativas para quienes buscan combinar cultura barrial, pasión futbolera y turismo urbano.

Dormir frente a La Bombonera: la experiencia que buscan los fanáticos del fútbol

Uno de los principales diferenciales del hotel es su cercanía con el estadio xeneize. La vista directa hacia La Bombonera forma parte de una propuesta orientada especialmente al turismo deportivo, un segmento que crece año tras año entre viajeros nacionales e internacionales.

El balcón del hotel Howard Johnson Undici República de La Boca con vistas a La Bombonera. Foto: Howard Johnson Undici

Desde la cadena explican que el objetivo es captar a aquellos visitantes que desean vivir una experiencia vinculada con Boca Juniors y con la identidad única del barrio. La posibilidad de alojarse a pocos metros de uno de los estadios más famosos del mundo permite sumergirse de lleno en el clima futbolero que caracteriza a La Boca.

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El establecimiento cuenta con habitaciones de 27, 45 y 48 metros cuadrados, además de gimnasio, piscina, terraza y estacionamiento con capacidad para cerca de 100 vehículos.

La piscina y terraza del hotel Howard Johnson Undici República de La Boca con vistas a La Bombonera. Foto: Howard Johnson Undici

Qué hacer en La Boca: arte, cultura y gastronomía a pocos pasos del hotel

Más allá del fútbol, uno de los grandes atractivos de hospedarse en esta zona es la posibilidad de recorrer caminando algunos de los principales puntos turísticos del barrio.

A pocas cuadras se encuentran Caminito, el Museo Benito Quinquela Martín, la Fundación Proa y la Usina del Arte, espacios que permiten conocer de cerca la historia artística, cultural e inmigrante que dio forma a la identidad boquense.

La propuesta combina arte contemporáneo y vida urbana en uno de los rincones más auténticos de La Boca. Foto: Unsplash

La propuesta se complementa con una creciente oferta gastronómica y con la recuperación de sectores tradicionales como la calle Necochea, históricamente ligada a las célebres cantinas del barrio. El resultado es un circuito que combina arte contemporáneo, gastronomía, patrimonio y vida urbana en uno de los rincones más auténticos de Buenos Aires.

El hotel de La Boca que fue premiado por la mejor experiencia del viajero

La experiencia se completa con el restaurante El Genovés, donde se sirve el desayuno y una carta inspirada en la cocina argentina. Además, la terraza alberga al canal de streaming 805, dedicado exclusivamente al universo Boca Juniors, con contenidos sobre actualidad, debates y cultura popular vinculada al club.

Desde la empresa sostienen que su llegada acompañó distintas mejoras en el entorno, especialmente en materia de iluminación y seguridad, una mirada que forma parte de la evaluación que realiza la cadena tras su primer año de actividad en el barrio.

El hotel Howard Johnson Undici República de La Boca recibió el premio “Mejor experiencia del viajero”. Foto: Howard Johnson Undici

En agosto de 2026, el Howard Johnson Undici República de La Boca recibió el premio “Mejor experiencia del viajero”, otorgado por Expedia Group durante el Travel & Tech Summit Buenos Aires 2026, uno de los principales encuentros profesionales de la industria turística.

A un año de su apertura, el establecimiento refleja una tendencia cada vez más marcada: La Boca ya no es solamente un barrio para visitar durante una tarde. Con nuevas alternativas de alojamiento y una oferta cultural en expansión, se consolida también como un punto de partida ideal para descubrir el sur de Buenos Aires y vivir la ciudad desde una perspectiva diferente.

La BocaLa BomboneraHotelesTurismo
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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